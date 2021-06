Cyfrowe lusterka wsteczne. W tych samochodach możesz je mieć

Czy da się na nowo wynaleźć lusterko wsteczne? Ostatnie lata pokazały, że tak. Wśród rynkowych nowości nie brak samochodów, w których tradycyjne lusterka wsteczne mają możliwość wyświetlania obrazu z kamery umieszczonej w tylnej części auta. Cyfrowe lusterka stają się coraz bardziej popularne i nie są już domeną wyłącznie marek premium. W jakich samochodach dostępnych w polskich salonach możemy je zamówić?

System z kamerą z tyłu i ekranem w miejscu tradycyjnego lusterka staje się coraz bardziej popularny. Na czym polega cyfrowe lusterko wsteczne? Ma ono zastąpić tradycyjne, znane od lat rozwiązanie w warunkach słabej widoczności, czyli wtedy, gdy wnętrze auta jest załadowane po dach. Nawet jeśli na co dzień nie chcemy z niego korzystać, większość nowych aut oferujących tę opcję wyposażenia daje możliwość jej włączenia na życzenie. Korzyści z zastosowania cyfrowego patentu są bez wątpienia zauważalne, nie tylko dla fanów nowych technologii.

Okazuje się, że miłośnicy technologicznych nowinek jak i ci, którym kamera i ekran po prostu ułatwią życie, mają w czym wybierać. W polskich salonach już teraz nie brakuje aut, które standardowo lub w opcji oferują cyfrowe lusterka wsteczne, a ta lista z pewnością będzie się z czasem powiększać. Okazuje się, że nie musimy wcale kierować kroków do salonu marki premium, by kupić samochód, w którym znalazł się omawiany wynalazek.

Land Rover Discovery

Land Rover Discovery

Land Rover był jednym z pierwszych producentów, który zaczął stosować cyfrowe lusterko wsteczne. Rozwiązanie nazwane ClearSight Rear View Mirror pojawiło się w brytyjskich autach i jest dziś spotykane w różnych modelach, od Land Rovera Discovery Sport po flagowe Range Rovery. Z rozwiązania korzystają również wybrane Jaguary. Kamera umieszczona jest zazwyczaj w najwyższym punkcie samochodu - w płetwie na dachu. Zaleta? Wyższy punkt widzenia pozwala sięgać obiektywowi daleko za samochód.

Honda e

Honda e

Mała, elektryczna Honda to prawdziwy pokaz możliwości i technologii ze strony japońskiego producenta. Wnętrze miejskiego samochodu może przyprawić o zawrót głowy nawet największych geeków. Znajduje się w nim aż 6 kolorowych, różnej wielkości ekranów! Jeden z nich pokazuje obraz z cyfrowego lusterka wstecznego, które wykorzystuje kamerę umieszczoną, podobnie jak w RAV4, na tylnej klapie, za szybą. Czy w tak małym aucie ma to sens? Zdania są podzielone, ale w Hondzie e raczej nie chodzi o nowinki, które można racjonalnie uzasadnić. Pod względem technologicznym jest to prawdziwy show-car.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid

Popularny, japoński SUV oferuje ponadprzeciętne wyposażenie w podstawowej cenie, a w wersjach Black Edition by JBL i Executive wśród standardowych udogodnień znalazło się cyfrowe lusterko wsteczne z kolorowym wyświetlaczem. Kamera umieszczona jest na tylnej klapie Toyoty RAV4, a jej wysokie położenie zapobiega powstawaniu blików, czyli krótko mówiąc, oślepianiu kamery przez inne auta. Przemyślane umiejscowienie obiektywu za tylną szybą, w środku auta, sprawia, że kamera nie jest narażona na niekorzystne warunki atmosferyczne. Cyfrowe oko nie brudzi się w czasie deszczu, nie zamarznie i jest lepiej chronione przed uszkodzeniami.

Lexus LS

Cyfrowe lusterko wsteczne przydaje się nie tylko w praktycznych SUV-ach. Z tego dobrodziejstwa skorzysta również właściciel Lexusa LS - flagowej limuzyny japońskiej marki. Dlaczego to rozwiązanie jest szczególnie cenne również w sedanie? Poza wspomnianą już odpornością na oślepianie w nocy i szczegółowym obrazem po zmroku, jest jeszcze jeden, prozaiczny powód, dla którego omawiany patent jest przydatny. Chodzi o jazdę z zasłoniętą roletą tylnej szyby. Gdy pasażerowie drugiego rzędu siedzeń - a Lexus LS to przecież auto stworzone do wygodnego podróżowania na tylnej kanapie - rozkładają roletę, by przyciemnić wnętrze, widoczność jest do pewnego stopnia ograniczona. Dzięki cyfrowemu lusterku widzimy wszystko jak na dłoni, nawet gdy tylna szyba potężnego Lexusa jest przysłonięta.

Toyota Highlander

Toyota Highlander

To kolejny SUV Toyoty, w którym zastosowano to wygodne rozwiązanie. Układ jest zaczerpnięty z Toyoty RAV4 i działa równie dobrze, ale w rodzinnym samochodzie pokroju Highlandera jeszcze łatwiej go docenić. Mówimy przecież o 7-miejscowym aucie. Nawet gdy ostatni rząd siedzeń będzie zajęty, a głowy rosłych pasażerów przysłonią tylną szybę, dzięki kamerze widoczność do tyłu nie będzie ograniczona. Lusterko z kolorowym ekranem jest standardem w Toyocie Highlander Executive.