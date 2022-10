Co dalej z unijnym zakazem aut spalinowych? Jest mocny głos przeciwko

Krzysztof Mocek Ciekawostki

Prezes Stellantis - Carlos Tavares wezwał do rozmów w celu renegocjowania warunków unijnego postawienia, dotyczącego zakazu sprzedaży samochodów spalinowych do 2035 roku. Jego zdaniem to modele hybrydowe powinny odgrywać większą rolę w czasach nadchodzącej elektryfikacji.

Zdjęcie Co dalej z unijnym zakazem aut spalinowych? Carlos Tavares ma jasne zdanie / AFP