Chciała szybko zdobyć prawo jazdy, straciła 30 tys. zł

Bialska komenda policji poinformowała o nieszczęściu, jakie spotkało 28-letnią mieszkankę powiatu. Przebywając na terenie Niemiec, znalazła na portalu społecznościowym ogłoszenie dotyczące pomocy w szybkim zdobyciu prawa jazdy. Ogłoszenie to wystawione było na profilu nieznajomej kobiety. W odpowiedzi na kontakt pokrzywdzonej napisała ona, że jej zadaniem jest obsługa księgowości, ale podzieliła się kontaktem do męża, który prowadzi kursy. To z nim pokrzywdzona ustaliła szczegóły dotyczące kursu i dokumentu prawa jazdy, który miała odebrać na terenie Polski. Z nim też miała wyjeździć wszystkie godziny wynikające z oferty.

Ten kurs na prawo jazdy okazał się oszustwem

Mężczyzna wysłał pokrzywdzonej umowę, ona odesłała ją na wskazany adres wraz z kserokopią dokumentu tożsamości i dokumentem Profilem Kandydata na Kierowcę. Zrobiła też kilka przelewów, które miały pokryć wszystkie koszty. Twierdzi, że planowała przyjazd do Polski i chciała się umówić na wyjeżdżenie wymaganych przepisami godzin. Po otrzymaniu przelewu "organizator" zablokował ją, a ogłoszenie zniknęło z sieci. Dopiero wówczas pokrzywdzona zdała sobie sprawę, że mogła paść ofiarą oszustwa. Jej podejrzenia wzbudził fakt, że organizator obiecał jej wysłanie dokumentu prawa jazdy na wskazany adres, co podpowiedziało jej, że ten dokument musiał być fałszywy.

W wyniku swojej łatwowierności kobieta straciła niemal 30 tysięcy złotych

W rozmowie z policjantami przyznała, że zareagowała na ogłoszenie, gdyż skusiła się na krótki termin wyrobienia dokumentu. Teraz sprawców szukają bialscy policjanci. KMP Biała Podlaska apeluje o rozwagę podczas transakcji on-line oraz stosowanie zasady ograniczonego zaufania. A także o ostrożność - tzw. "super okazje" i "promocje" mogą się okazać kolejnym chwytem oszustów.

***