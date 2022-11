Będą zatrzymywać prawo jazdy za korzystanie z telefonu

W Belgii policjanci będą zatrzymywać kierowcom prawo jazdy na osiem dni za używanie podczas jazdy telefonu komórkowego. Na razie to akcja tymczasowa i ograniczona terytorialnie, ale kto wie, czy nie jest to wstęp do stałego prawa.

Zdjęcie Za korzystanie z telefonu kierowcy stracą prawo jazdy na 8 dni / Getty Images