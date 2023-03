BBC wstrzymuje kręcenie Top Gear. Chodzi o wypadek jednego z prowadzących

Wypadek na torze Top Gear

Do wspomnianego wypadku doszło 13 grudnia ubiegłego roku. Wtedy to jeden z prowadzących serial - Andrew "Freddie" Flintoff - został ranny podczas nagrywania scen na torze testowym Top Gear Dunsfold Aerodrome. Mężczyzna szybko otrzymał pomoc medyczną, a następnie został przetransportowany do szpitala.

Prezenter Top Gear ranny w wypadku

Niedługo później internet obiegły informacje jakoby wypadek był poważniejszy niż początkowo sądzono. Gwiazda brytyjskiego programu miała uznać złamania żeber i uszkodzenia kości twarzy. Chociaż obrażenia nie zagrażały życiu prezentera, czekała go jednak długa rekonwalescencja.

Reklama

BBC wstrzymuje produkcje programu

Nie dziwi zatem, że brytyjska stacja telewizyjna będąca jednocześnie producentem słynnego programu, zdecydowała się tymczasowo wstrzymać jego produkcję. Zarząd BBC poinformował, że z uwagi na okoliczności wypadku "Freddiego", wznowienie kręcenia serii 34 byłoby po prostu niewłaściwe.

W oświadczeniu BBC poinformowało także, że zakończyło dochodzenie w sprawie samego zdarzenia, które nie wykazało żadnych dowodów na uchybienia w kwestii przestrzegania przepisów BHP, zarówno przez Flintoffa, jak i całą ekipę filmową.

Decyzje dotyczące dalszej emisji programu Top Gear zostaną podjęte jeszcze w tym roku.

Kim jest Andrew "Freddie" Flintoff?

Andrew Flintoff urodził się 6 grudnia 1977 roku w Preston w hrabstwie Lancashire. Przez wiele lat był on związany z krykietem, gdzie występował m.in. jako kapitan reprezentacji Anglii. W tym właśnie okresie został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego. Oprócz samej gry, Flintoff był także telewizyjnym ekspertem i komentatorem.

Po przejściu na sportową emeryturę Andrew Flintoff na stałe zagościł w telewizji. Brał udział w wielu programach rozrywkowych, a nawet jednym reality-show. Doczekał się także własnego programu o podróżowaniu food-truckiem.

W 2019 roku został jednym z nowych prezenterów kultowego brytyjskiego programu motoryzacyjnego "Top Gear". Wraz z kierowcą wyścigowym Chrisem Harrisem oraz komikiem Paddym McGuinessem, zastąpili oni legendarnego Jeremy’ego Clarksona, Richarda Hammonda i Jamesa Maya.

***