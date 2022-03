Już od czerwca 2022 r. - pasażerowie podróżujący na tylnej kanapie Audi będą mogli wykorzystać czas spędzony w drodze z punktu A do punktu B na zabawie przy wykorzystaniu okularów wirtualnej rzeczywistości. Wszystko za sprawą gogli holoride, które pozwolą na granie w gry, oglądanie filmów, czy przeglądanie treści interaktywnych w trakcie jazdy.

Za holoride stoi technologia, która w czasie rzeczywistym dostosowuje wirtualną zawartość do ruchów pojazdu. Na przykład: jeśli samochód skręca w prawo, statek kosmiczny w cyfrowym świecie również poleci w prawo. Jeśli samochód przyspiesza, statek kosmiczny również przyspiesza. Ta innowacyjna technologia VR lub XR (rozszerzonej rzeczywistości) zainicjowana przez Audi, jest obecnie rozwijana i komercjalizowana przez firmę holoride, z myślą o różnych producentach.

Dzięki takiemu podejściu, startup z Monachium stworzył zupełnie nową kategorię mediów, którą nazwał "Elastic Content" - treści, które dostosowują się do ruchów pojazdu, czasu podróży i trasy przejazdu. W rezultacie powstają wciągające doświadczenia o nieznanej wcześniej jakości.

Już od czerwca br. wybrane modele Audi, a konkretnie: Audi A4, A5, A6, A7, A8, Audi Q5, Q7, Q8, Audi e-tron i Audi e-tron GT quattro, które zjadą z linii produkcyjnej wyposażone w modułowy system infotainment trzeciej generacji (MIB 3) i w najnowszy pakiet oprogramowania, będą mogły mieć zamontowany na swoim pokładzie pakiet holoride. Dotyczy to samochodów dostępnych na całym rynku europejskim, a także w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii i w Chinach. Dostępność samego holoride może być jednak zróżnicowana w zależności od obecności tego autorskiego oprogramowania na poszczególnych rynkach. Na początek z pewnością będą to Niemcy, Wielka Brytania i USA. Pozostałe rynki będą do tego grona sukcesywnie dołączać.

By korzystać z holoride, z pojazdem musi być połączony specjalnie do tego przystosowany zestaw okularów wirtualnej rzeczywistości VR. Połączenie następuje bezprzewodowo, za pomocą Bluetooth Low Energy (BLE).

Start-up holoride po raz pierwszy zaprezentował się na targach CES (Consumer Electronics Show) w Las Vegas w roku 2019. We współpracy z Disney Games and Interactive Experiences holoride wdrożył grę VR z uniwersum Marvela przeznaczoną do użytku w samochodzie. Także uczestnicy Festiwalu w Salzburgu mogli skorzystać z holoride na tylnym siedzeniu Audi e-tron i odbyć podróż w czasie przez muzyczne epoki w poszukiwaniu młodego Mozarta.

