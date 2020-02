59’ Tirranna AMG Edition ma 2700 KM! Ale po drodze nie pojedzie

Niemcy przygotowali specjalną wersję Mercedesa-AMG G 63 nazwaną Cigarette Edition, powstałą z okazji stworzenia z Cigarette Racing Team bardzo wyjątkowej. łodzi.

Zdjęcie 59’ Tirranna AMG Edition oraz Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition /

59’ Tirranna AMG Edition to dwunasta taka łódź, która powstała ze współpracy Cigarette Racing Team oraz AMG. Wykonano ją w dużej mierze z lekkich materiałów, między innymi wykorzystano włókno węglowe oraz lekkie tworzywa i kompozyty. Do napędu wykorzystano aż sześć silników V8 o pojemności 4,6 l i wspomaganych kompresorem. Każdy z nich generuje 450 KM co daje w sumie niebotyczne 2700 KM! Prędkość maksymalna to niecałe 130 km/h. Na pokładzie zmieści się 26 osób.

Reklama

Mercedes wykorzystał premierę tej niezwykłej łodzi, do stworzenia wyjątkowego egzemplarza modelu AMG G 63. Samochód korzysta ze standardowego napędu, czyli podwójnie doładowanego V8 o pojemności 4 l i mocy 585 KM. Pozwala to na rozpędzenie auta do 100 km/h w 4,5 s i osiągnięcie prędkości 220 km/h.

Wyjątkowość Mercedesa-AMG G 63 Cigarette Edition wynika z jego unikalnego wykończenia. Czarny lakier urozmaicono żółtymi pasami, będącymi jednoznacznym odwołaniem do malowania łodzi. Podobnie we wnętrzu, które pokryto beżową skórą z niebieskimi wstawkami.

Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition i 59’ Tirranna AMG Edition 1 / 24 Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition i 59’ Tirranna AMG Edition Źródło: udostępnij

Zarówno 59’ Tirranna AMG Edition, jak i Mercedesa-AMG G 63 Cigarette Edition, można zobaczyć podczas Miami International Boat Show, odbywającego sie od 13 do 17 lutego.