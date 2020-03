Zmodernizowany Hyundai i30 z polskimi cenami

Odświeżony Hyundai i30 dostępny będzie w trzech wersjach nadwozia: hatchback, Fastback i kombi. Klienci będą mogli wybierać spośród trzech wersji wyposażenia oraz siedmiu układów napędowych.

Hyundai i30 po liftingu

Podstawowa wersja Hyundaia i30 Classic Plus oferowana jest z nowym silnikiem benzynowym 1.5 DPI i sześciobiegową manualną skrzynią biegów już od 69 900 zł. W porównaniu do poprzednika w standardzie oferowane są światła do jazdy dziennej LED, przednie światła przeciwmgielne, doświetlanie zakrętów oraz Bluetooth.



Na wyposażeniu wersji Classic Plus znajduje się także klimatyzacja, radio z wyświetlaczem 3,8", sterowanie radiem z kierownicy, komputer pokładowy, centralny zamek z alarmem oraz tempomat. Bazowa wersja oferuje wiele udogodnień takich jak regulacja wysokości fotela kierowcy, przedni podłokietnik, schowek na okulary, złącza USB, gniazda 12 V w kabinie i bagażniku, w którym zastosowano podwójną podłogę. Szyby przednie i tylne są sterowane elektrycznie, podobnie jak lusterka, które wraz z klamkami zostały wykończone w kolorze nadwozia, są elektrycznie sterowane oraz podgrzewane.



Odmiana Wagon w wersji Classic Plus jest droższa o 3000 zł. Natomiast i30 Fastback w podstawowej wersji kosztuje 78 400 zł jednak oferuje mocniejszy silnik benzynowy 1.0 T-GDI oraz 16-calowe felgi aluminiowe. Do wersji Classic Plus możliwe jest dokupienie wycenionego na 1200 zł pakietu Drive zawierającego tylne czujniki parkowania oraz skórzane wykończenie kierowcy i gałki zmiany biegów.



Bogatsza odmiana Comfort zawiera elementy wersji Classic Plus i pakietu Drive, a ponadto klimatyzację automatyczną, system multimedialny z kolorowym 8-calowym ekranem umożliwiający korzystanie z Android Auto i Apple Car Play, 16-calowe felgi aluminiowe, przyciemniane tylne szyby, satynową listwę wokół bocznych szyb, elektrycznie składane lusterka ze zintegrowanymi kierunkowskazami oraz tylny podłokietnik z uchwytami na napoje. Klienci, którzy zdecydują się na wybór automatycznej skrzyni biegów w wersji Comfort będą mogli zmieniać tryby jazdy, a także skorzystać z łopatek do zmiany biegów znajdujących przy kierownicy.

Wersję Comfort można wzbogacić o przednie reflektory LED wycenione na 2000 zł, wyposażony w nawigację system multimedialny z 10,25" kolorowym ekranem wymaga dopłaty w kwocie 3700 zł. Natomiast pakiet Winter składający się z podgrzewanych przednich foteli oraz podgrzewanej kierownicy kosztuje 1000 zł.



Odmiana Premium posiada system bezkluczykowego dostępu z oświetleniem powitalnym, tylne światła LED, przednie czujniki parkowania, czujnik deszczu, fotochromatyczne lusterko wsteczne, elektryczny hamulec postojowy, ładowarkę indukcyjną, 17-calowe felgi aluminiowe oraz materiałowo-skórzaną tapicerkę. Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa obejmuje asystenta pasa ruchu, system monitorowania martwego pola, asystenta ostrzegania o ruchu poprzecznym, ostrzeganie o ograniczeniach prędkości oraz poduszkę kolanową kierowcy.

Do wersji Premium można także dokupić wyceniony na 6500 złotych pakiet, w którego skład wchodzi tapicerka skórzana, wentylowane przednie fotele oraz elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień.



Odświeżony Hyundai i30 oferowany będzie z siedmioma układami napędowymi. Bazowy 4-cylindrowy wolnossący silnik benzynowy 1.5 DPI zastąpił popularną jednostkę 1.4 MPI. Nowa jednostka jest łączona z 6-biegową skrzynią manualną i osiąga 110 KM (o 10 KM więcej). 3-cylindrowa jednostka 1.0 T-GDI oferowana teraz będzie nie tylko z 6-biegową skrzynią manualną, ale także z 7-biegową dwusprzęgłową skrzynią automatyczną. Podobnie jak poprzedniku dostępny będzie także silnik diesla 1.6 CRDI o mocy 115 KM i również będzie oferowany z 6-biegową skrzynią manualną oraz z 7-biegową dwusprzęgłową.

Zwieńczeniem gamy jest napęd mikrohybrydowy z 48-voltową instalacją elektryczną, który wykorzystuje 4-cylindrowy silnik 1.5 T-GDI o mocy 160 KM i momencie maksymalnym 253 Nm. Nowy napęd dostępny będzie z nową 6-biegową przekładnią manualną oraz 7-biegową dwusprzęgłową. "Inteligentna" manualna skrzynia biegów oddziela silnik od przekładni po zwolnieniu przez kierowcę pedału przyspieszenia, umożliwiając przejście samochodu w tryb żeglowania, co wpływa na obniżenie zużycia paliwa. Tryb jazdy ma dwa poziomy, na pierwszym z nich silnik pracuje na wolnych obrotach a na drugim następuje wyłączenie silnika. Topowy układ napędowy oferuje znacząco lepsze osiągi w porównaniu do poprzednio stosowanego silnika 1.4 T-GDI. Nowy model z najmocniejszym układem napędem podczas rozpędzania się od 0 do 100 km/h potrzebuje o 0,5 sekundy mniej niż wcześniej, a 100 km/ h pojawia się na liczniku już po 8,4 sekundy.