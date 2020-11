Zarabiasz średnią i chcesz nowe auto? To da się zrobić!

Z​arabiasz średnią krajową i masz stałe zobowiązania wynoszące 1000 zł miesięcznie? Jeśli jesteś singlem i nie prowadzisz działalności gospodarczej, możesz sobie pozwolić na jeden z dziewięciu modeli samochodów w pełnym abonamencie. Rodzina o wspólnych dochodach "na rękę" wynoszących 14 000 zł i stałych zobowiązaniach na poziomie 3500 zł miesięcznie może z kolei wybierać spośród aż 211 modeli aut.

Tak wynika z analizy Carsmile.

Długoterminowy wynajem samochodów to usługa przypominająca zaciągniecie kredytu - wymaga posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Zestawienie osiąganych dochodów z łącznymi zobowiązaniami pozwala określić, na jaki samochód nas stać. Można to policzyć za pomocą specjalnego kalkulatora.

Bezpieczny poziom zobowiązań

- Miesięczny abonament na samochód obciąża domowy budżet tak samo, jak rata kredytu czy pożyczki. Trzeba określić bezpieczny poziom abonamentu, który będziemy w stanie udźwignąć wraz z pozostałymi zobowiązaniami - mówi Robert Rodek, członek zarządu Carsmile. - Przy dochodach zbliżonych do średniej krajowej, stałe zobowiązania takie, jak kredyt, leasing czy właśnie najem samochodu, powinny mieścić się w granicach 50% zarobków - dodaje.

Nie próbuj oszukiwać

Analitycy Carsmile sprawdzili, na jaki samochód może pozwolić sobie singiel zarabiający średnią krajową, nieprowadzący działalności gospodarczej. Dla uproszczenia przyjęli, że jego dochód "na rękę" wynosi 4000 zł, a miesięczne zobowiązania wynoszą obecnie 1000 zł. Korzystając ze specjalnego kalkulatora dostępności wynajmu, wybrali abonament w wersji "full", tzn. z serwisem, oponami, ubezpieczeniem oraz usługą assistance. Kalkulator można wprawdzie "oszukać" wybierając tańszą wersję abonamentu, tj. bez ubezpieczenia, jednak z uwagi na fakt, że ten koszt i tak trzeba będzie ponieść, wersja "full" abonamentu wydaje się bardziej przejrzysta z punktu widzenia finansów gospodarstwa domowego. Do obliczeń przyjęto, że umowa wynajmu ma być podpisana na 3 lata.

9 modeli w cenie ok. 1000 zł

Singiel z naszego przykładu, który nie dysponuje wkładem własnym, tzn. chce w całości sfinansować wynajem samochodu abonamentem, ma aktualnie do wyboru 9 modeli samochodów. Są to: Fiat Tipo Hatchback. Nowy Hyundai i20 Hatchback, Toyota Aygo, Fiat Tipo Sedan, Toyota Yaris, Fiat 500, Citroen C3, Dacia Logan Sedan oraz Dacia Sandero Hatchback. Miesięczny koszt pełnego abonamentu dla konsumenta, przy zerowym wkładzie własnym i umowie na 3 lata, mieści się w granicach 1000-1100 zł (brutto) miesięcznie.

Przedsiębiorca ma trzykrotnie większy wybór

Co ciekawe, gdyby singiel z naszego przykładu, nie był pracownikiem, ale przedsiębiorcą i chciał wykorzystać wynajęty samochód do prowadzenia działalności gospodarczej, lista dostępnych dla niego modeli powiększyłaby się z 9 aż do 30! Na tej liście znalazłyby się dodatkowo: Nissan Micra, Renault Clio, Dacia Duster, Mitsubishi Space Star, Opel Astra czy Opel Corsa. Wybór byłby już naprawdę duży. Jest to spowodowane możliwością odliczenia VATu, a także nieco innym sposobem kalkulacji usługi wynajmu w przypadku aut wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Ponad 200 modeli do wyboru, jeśli rodzina zarabia 14 tysięcy...

Jeszcze większe możliwości wyboru samochodu będzie mieć rodzina, której łączny dochodów "na rękę" wynosi 14 000 zł, a obecne zobowiązania - 3500 zł. Można przyjąć, że takie gospodarstwo mogłoby przeznaczyć na wynajem samochodu nawet ok. 4000 zł miesięcznie, czyli już naprawdę dużo, choć oczywiście zawsze dobrze jest zachować rozsądek.

W przypadku wyboru abonamentu "full" na 3 lata, kalkulator podpowiada, że rodzina z naszego przykładu mogłaby wybierać spośród aż 211 modeli samochodów dostępnych obecnie w wynajmie. Na liście dostępnych modeli znalazły się te z najniższej półki cenowej, przedstawione już w przypadku singla zarabiającego "średnią krajową", popularne kompakty, jak Volkswagen Golf VIII, Peugeot 308, Toyota Corolla, Opel Astra czy Hyundai i30, ale też modne obecnie crossovery i SUVy, reprezentowane przykładowo przez Suzuki Ignis, Citroena C3 Aircross, Seata Aronę, Volkswageba T-Crossa, Suzuki Vitarę czy Toyotę C-HR.

Nowe możliwości na rynku

Na liście aut dostępnych dla tak zdefiniowanych użytkowników znalazły się też samochody klasy premium, jak: Audi A6, Volvo V90, Mercedes C klasa, BMW Serii 4 Coupe, Lexus ES czy BMW X4. Gdyby rodzina z naszego przykładu prowadziła dzielność gospodarczą, w jej zasięgu byłby też Jaguar F-Pace czy Audi e-tron.

- Wynajem samochodów sprawia, że użytkownik o kreślonych dochodach i zobowiązaniach może sobie pozwolić na większy lub lepiej wyposażony samochód, niż gdyby chciał go kupić za gotówkę, a następnie we własnym zakresie ubezpieczać i serwisować. Wynika to z tego, że zakup wylistowanych powyżej samochodów klasy premium, będących w zasięgu rodziny o dochodach 14 000 zł, wiązałby się z wydatkiem ponad 250 tysięcy złotych plus ubezpieczenie i późniejsze serwisy. Nie każdy posiada tak duże oszczędności lub nie chce prawie całości oszczędności przeznaczać na samochód. Nowe samochody podrożały w tym roku już o kilkanaście procent pomimo kryzysu w gospodarce, co powoduje, że stają się one towarem coraz bardziej ekskluzywnym, jeśli ktoś chce kupić je na własność - podsumowuje Robert Rodek.