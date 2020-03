Załamanie na chińskim rynku motoryzacyjnym

Toyota poinformowała, że w związku z epidemią koronawirusa sprzedaż jej samochodów w Chinach spadła w lutym o 70,2 proc. Według stowarzyszenia China Passenger Car Association (CPCA) sprzedaż wszystkich samochodów w Chinach od 1 do 23 lutego spadła o 89 proc.

Zdjęcie Samochody w Chinach praktycznie przestały się sprzedawać /Getty Images

Toyota ma Chinach cztery fabryki samochodów, w których produkcja została czasowo zawieszona ze względu na wybuch epidemii. 17 lutego wznowiono częściowo działalność zakładów w Changchun i Guangzhou, a pod koniec lutego podjęto produkcję w Chengdu i Tianjin.

Reklama

Produkcję w części swych fabryk w Chinach, Korei Południowej i Japonii wstrzymały też koncerny Nissan, Honda, Hyundai Motor, Kia Motors i filia Renault.

Pod koniec lutego Nissan i Honda poinformowały, że odłożą wznowienie produkcji w części swych chińskich zakładów ze względu na wytyczne tamtejszych władz. Nie poinformowano, do kiedy fabryki pozostaną zamknięte.

Koncerny ostrzegły wówczas, że dłuższe wstrzymanie produkcji w Chinach spowoduje brak dostaw części na rynki i może zaszkodzić poważnie sektorowi motoryzacyjnemu na całym świecie.

Nissan wydał wtedy komunikat, że stosuje się do nakazów władz prowincji Hubei, które zażądały, by fabryki pozostały zamknięte do 10 marca.