Spis treści: 01 Trzy przetargi wojska. Chętnych niewielu

02 Wojsko kupuje kolejne Rangery

Już wkrótce Wojsko Polskie otrzyma nowe pojazdy, wśród których znajdą się m.in. mikrobusy, samochody ogólnego przeznaczenia o małej ładowności, a także duża partia specjalistycznych pickupów. Będzie to wynikiem rozstrzygnięcia przetargów, które 2. Regionalna Baza Logistyczna realizuje od lipca tego roku.

Trzy przetargi wojska. Chętnych niewielu

Mowa o trzech przetargach, które łącznie dotyczyły zakupu ponad 200 pojazdów. Pierwsza z realizowanych umów skupiała się na 33 mikrobusach i opiewała na całkowitą kwotę 8,8 mln PLN bez VAT. W tym przypadku jedynym podmiotem, który wykazał zainteresowanie przetargiem, okazała się firma MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Nie powinno to jednak szczególnie dziwić - wspomniany wykonawca już od pewnego czasu jest stałym dostawcą pojazdów wielofunkcyjnych dla wojska.

Reklama

Drugi przetarg dotyczył zakupu 32 samochodów ogólnego przeznaczenia małej ładowności, czyli poczciwych "dostawczaków". Także w tym przypadku jedynym wykonawcą, który zdecydował się złożyć ofertę, była firma MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Przetarg ten został rozstrzygnięty wyłącznie częściowo. 2. Regionalna Baza Logistyczna podpisała bowiem umowę w sprawie dostawy dziesięciu pojazdów o wartości 2,4 mln PLN. W przypadku pozostałych części zamawiający unieważnił postępowanie ze względu na odstąpienie od umowy.

Zdjęcie Użytkowe MAN-y TGE sprawdziły się już w polskim wojsku / materiały prasowe

Wojsko kupuje kolejne Rangery

Ostatni i bez wątpienia najciekawszy przetarg opiewał na zakup 163 egzemplarzy samochodów ciężarowo-osobowych typu pickup. W tym przypadku wojsko ponownie postawiło na firmę Glomex MS Polska Sp. z o.o., która zobowiązała się na dostawę Fordów Ranger XTL.

Pierwsze Fordy Rangery trafiły do polskiej armii w grudniu 2020 roku, co wiązało się z dużymi kontrowersjami. Przekazane samochody były w całkowicie cywilnej specyfikacji, nie miały kamuflażu, wyciągarek czy orurowania, za to osłony chłodnic błyszczały chromem.

Wojsku to jednak nie przeszkadzało, w marcu 2020 roku podpisano umowę na dostarczenie kolejnych 498 samochodów Ford Ranger z opcją na 150 dalszych zamówień, a w maju tego roku armia pozyskała kolejne 31 egzemplarze pickupa. Najnowsza umowa została podpisana 30 października tego roku, a jej całkowita wartość wynosi 93 mln PLN. Realizacja zamówienia została ustalona na lata 2023-25.