Warszawa sięga do kieszeni kierowców

​Od godz. 8 w poniedziałek obowiązuje powiększona strefa płatnego parkowania niestrzeżonego na Woli i Pradze Północ. Opłata za brak biletu parkingowego wzrasta w całej warszawskiej SPPN z 50 do 250 zł.

Zdjęcie W żerowaniu na kierowcach Warszawa idzie śladem Krakowa

Od poniedziałku SPPN na Woli sięga na zachodzie do al. Prymasa Tysiąclecia, a na północy do linii kolejowej Warszawa Gdańska - Warszawa Zachodnia. Na Pradze Północ objęła okolice zoo i Parku Praskiego, Nową Pragę i północne okolice dworca Wschodniego.

Pod koniec lipca Rada Miasta st. Warszawy zdecydowała, że kara za nieuiszczenie opłaty za parkowanie auta w strefie płatnego parkowania wzrośnie od 7 września z 50 do 250 zł. Jak uzasadniono uchwałę, kwota była niezmieniana od 17 lat i kiedyś "miała zdecydowanie inną wartość".



SPPN funkcjonuje w Warszawie od połowy 1999 roku. Teraz pierwsza godzina parkowania kosztuje 3 zł, druga - 3,60 zł, trzecia godzina - 4,20 zł, czwarta i kolejne po 3 zł. Opłata minimalna za postój wynosi 0,50 zł, co jest równoważne 10 minutom parkowania. Nie ma możliwości opłacenia krótszego czasu postoju.



Mieszkańcy części Warszawy objętej SPPN opłacają roczny 30-złotowy abonament. Dotyczy on okolicy miejsca zamieszkania obejmującej osiem parkomatów, które wskaże mieszkaniec.



Aby uzyskać abonament przede wszystkim trzeba być zameldowanym na pobyt czasowy lub stały na terenie strefy. Ponadto należy być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.



Formalności związane z abonamentem mieszkańca można załatwić we wszystkich Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.