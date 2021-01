Volkswagen Tiguan eHybrid już w Polsce

Do gamy zmodernizowanego Tiguana dołączyła właśnie wersja z napędem hybrydowym typu plug-in. Co ciekawe, jej cena wcale nie jest taka wysoka, jak można się spodziewać.

Pierwsza jazda Volkswagen Tiguan - znacznie więcej niż kosmetyka

Volkswagen konsekwentnie dołącza do gamy swoich modeli hybrydę plug-in, opartą na silniku 1.4 TSI i 6-biegowej skrzyni DSG. Co ciekawe, do Tiguana trafiła jej najmocniejsza wersja, generująca 245 KM. Dlaczego trafiła ona do kompaktowego SUVa, podczas gdy plasowany znacznie wyżej Arteon musiał zadowolić się odmianą generującą 218 KM (taką samą jak w Passacie)? Przedstawiciele Volkswagena nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie, kiedy im je zadaliśmy podczas pierwszy jazd testowych tym modelem.

Nie sądzimy zresztą, żeby przyszli kierowcy Tiguana narzekali na wyższą moc. Auto może pochwalić się świetnymi osiągami - 100 km/h osiąga w 7,5 s, pomimo sporych problemów z trakcją (dostępny jest tylko napęd na przód). Według producenta auto może przejechać na samym prądzie "około 50 km". Czas ładowania baterii z domowego gniazdka to 5 godzin, a przy użyciu wallboxa 3:40 h.

Tiguan eHybrid dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia - Life oraz Elegance. W pierwszej możemy liczyć między innymi na diodowe reflektory główne, trójstrefową klimatyzację oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Cena takiej wersji to 161 090 zł - niewiele ponad 10 tys. zł od 2.0 TSI, które ma co prawda napęd na wszystkie koła, ale tylko 190 KM.

Z kolei odmiana Elegance oferuje dodatkowo matrycowe reflektory, wirtualne zegary, adaptacyjny tempomat, kamerę cofania i elektrycznie sterowaną klapę bagażnika. Tak wyposażony Tiguan eHybrid to wydatek 170 990 zł, więc jedynie niecałe 4000 zł od 2.0 TSI.