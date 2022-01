Premiery Volkswagen Taigo to kolejny miejski SUV

Liczący blisko 4,26 m długości SUV coupe jest dostępny w trzech wersjach - Life, Style oraz R-Line. Do wyboru są trzy silniki benzynowe o mocy od 95 do 150 KM, przekładnia mechaniczna lub 7-biegowa dwusprzęgłowa DSG. Ceny zaczynają się od 87 190 zł.

Sylwetka Taigo ma ciekawe proporcje, szczególną uwagę zwraca profil auta, który przypomina samochody typu coupe, z mocno pochylonym słupkiem C i opadającym dachem. Nadwozie Taigo wyróżnia się również ostrymi liniami z wyraźnie zaznaczonymi nadkolami.

We wnętrzu Taigo uwagę zwracają m.in. wielofunkcyjna kierownica i cyfrowa obsługa podstawowych funkcji. Systemy multimedialne MIB3 są wyposażone w Online Control Unit (eSIM) i bezprzewodową łączność App-Connect Wireless (w zależności od wyposażenia).

Opcjonalna automatyczna klimatyzacja Climatronic ma minimalistyczny panel sterowania, który wyglądem nawiązuje do centralnego wyświetlacza. Obsługuje się go za pomocą dotykowych elementów sterujących i suwaków. Wygląda on podobnie, jak ten oferowany w większych modelach, jak Tiguan, Passat i Arteon.

Również pod względem systemów wspomagania kierowcy nowy model jest bardzo zbliżony do modeli Volkswagena z wyższych segmentów. Nowy Taigo może być wyposażony w system Travel Assist - nowy aktywny tempomat ACC (automatyczna kontrola odległości z dodatkowym odniesieniem do ograniczeń prędkości i danych z systemu nawigacyjnego) oraz Lane Assist łączą się z innymi systemami i umożliwiają półautonomiczną jazdę do prędkości maksymalnej wynoszącej 210 km/h.

Nowa kierownica wielofunkcyjna jest wyposażona w powierzchnie pojemnościowe, które rejestrują, czy kierowca trzyma na niej dłonie. Każdy Taigo jest standardowo wyposażony w systemy asystujące, jak układ monitorowania przestrzeni przed autem Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście i system Lane Assist.

Nowy VW Taigo jest dostępny w ośmiu kolorach nadwozia. Wszystkie, z wyjątkiem Deep Black, można łączyć z kontrastującym czarnym dachem (opcja). Rozmiar kół zależy od wersji wyposażenia i waha się od 16 do 18 cali. Na długiej liście opcji są m.in. duże panoramiczne okno dachowe, które można przesuwać lub uchylić, Digital Cockpit Pro z wyświetlaczem o przekątnej 10,25 cala, tapicerka ArtVelours, sterowanie głosowe, pakiet stylistyczny Black Style dla wersji R-Line oraz system audio "beats" o mocy 300 W z 6 głośnikami.

Wszystkie elementy oświetlenia zewnętrznego, od reflektorów po tylne światła, są wykonane w technologii LED. W wersji wyposażenia Style, Taigo jest standardowo wyposażony w nowe matrycowe reflektory LED IQ.Light wraz z podświetlaną listwą w osłonie chłodnicy. Z tyłu wzrok przyciąga listwa świetlna.

Volkswagen zmienił nazewnictwo wersji wyposażenia we wszystkich modelach, upraszczając je i nadając im większą przejrzystość. Elementy wyposażenia wybierane przez większość klientów, takie jak reflektory LED i cyfrowy kokpit należą do wyposażenia seryjnego Taigo.

Cennik otwiera wersja Life (87 190 zł), do wyboru są jeszcze wersje Style oraz R-Line. Wersja Style jest droższa o 13 000 zł i oprócz bogatszego wyposażenia oferuje silnik mocniejszy o 15 KM, który współpracuje z 6-biegową przekładnią mechaniczną. Ceny wersji R-Line zaczynają się od 102 190 zł.