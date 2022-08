Volkswagen ID. Buzz rozchwytywany

To bardzo dobre osiągnięcie, bowiem elektrycznego busa nie można jeszcze nawet obejrzeć w salonach. Pierwsze egzemplarze trafią tam dopiero w październiku.

Volkswagena ID. Buzz w salonach nie ma, a już się sprzedaje

Produkcja Volkswagena ID. Buzz rozpoczęła się 2 czerwca. Plan zakłada, że w tym roku z fabryki wyjedzie 15 tys. egzemplarzy tego modelu, a niemiecki koncern już dziś ma zamówienia na 10 tysięcy sztuk. Najwięcej aut (3400 egz.) sprzedano, co nie jest żadną niespodzianką, w Norwegii. Niewiele mniej zamówień zebrano Niemiec (2550 egz.), a na kolejnych miejscach znalazły się Holandia (1100 zamówień) i Belgia (1000).

Volkswagen ID. Buzz produkowany jest w zakładzie w Hanowerze. Zgodnie z planem w przyszłym roku powstanie tam 130 tys. egzemplarzy tego pojazdu.

Ile kosztuje Volkswagen ID. Buzz?

Polskie ceny Volkswagenów ID. Buzz i ID. Buzz Carg zaczynają się od odpowiednio od 248 091 zł i 245 877 zł.

Volkswagen ID. Buzz jest wyposażony w największy stosowany w rodzinie samochodów ID. akumulator. Ma on pojemność 77 kWh (82 kWh brutto) i zasila zamontowany z tyłu silnik elektryczny o mocy 204 KM, który rozwija moment obrotowy 310 Nm. Zużycie energii wynosi wg WLTP 20,8 kWh/100 km (ID. Buzz Cargo: 20,5 kWh/100 km). Zasięg wynosi do 419 km (ID. Buzz Cargo: 424 km).

Volkswagen ID. Buzz i Volkswagen ID. Buzz Cargo 1 / 30 Źródło: udostępnij

Na stacji szybkiego ładowania prądem stałym o maksymalnej mocy ładowania do 170 kW, akumulator można naładować od 5 do 80 procent pojemności w ciągu około 30 minut. Niestety, w Polsce takich stacji praktycznie nie ma, a szybkie stacje prądu stałego mają najczęściej od 50 do 90 kW.

