Volkswagen ID.3 - poznaliśmy polskie ceny i specyfikację!

ID.3 można było już zamówić w limitowanej wersji premierowej, a teraz przyszedł czas na ogólnodostępne wersje. Początkowo auto dostępne będzie tylko z mocniejszym silnikiem, większymi bateriami oraz odgórnie skonfigurowanych wersjach.

Zdjęcie Volkswagen ID.3 /

W chwili rozpoczęcia sprzedaży ID.3 jest dostępny w siedmiu zdefiniowanych wersjach, które zawierają wyposażenie najchętniej wybierane przez klientów. Dzięki temu wybór preferowanej wersji jest bardzo prosty, a fabryka w Zwickau może szybciej wyprodukować zamówiony egzemplarz. Obecnie dostępny jest tylko mocniejszy silnik o mocy 204 KM z bateriami o pojemności 58 kWh lub 77 kWh (słabszy silnik o mocy 136 KM oraz bateria 45 kWh pojawią się w przyszłym roku, wraz z bazową wersją, kosztującą poniżej 130 tys. zł). Ceny obecnie zaczynają się od 155 890 zł za wersję Pro Performance, a kończą na 214 490 zł za Pro S Tour.



Reklama

Podczas konfiguracji modelu, w pierwszym kroku należy wybrać jedną ze wspomnianych wersji ID.3. Na kolejnym etapie zdecydować trzeba o kolorystyce: wnętrza (oferowane są trzy warianty) i nadwozia (dostępnych jest sześć lakierów). Po wybraniu obręczy kół (dostępne są zarówno 18, 19 jak i 20-calowe), klient może zdecydować się na wyposażenie opcjonalne (np. pompa ciepła, bagażnik do przewozu rowerów, kabel do ładowania Mode-2).

Zdjęcie Volkswagen ID.3 /

Wyposażenie seryjne Volkswagena ID.3 w wersji podstawowej Pro Performance zawiera m.in. systemy asystujące Front Assist, Lane Assist, Traffic Sign Recognition oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Standardowa klimatyzacja Climatronic daje możliwość chłodzenia wnętrza podczas postoju oraz programowania chłodzenia na określoną godzinę. Światła z przodu i z tyłu wykonano w technologii LED, a we wnętrzu znajdziemy oświetlenie ID.Light we wnętrzu oraz oświetlenie nastrojowe w 10 kolorach do wyboru. Standard obejmuje też system obsługi głosowej,10-calowy ekran dotykowy. Samochód w tej wersji można ładować: z mocą 100 kW prądem stałym (125 kW dla wersji Pro S) i 11 kW prądem zmiennym.



Docelowo oferta ID.3 obejmie pięć pakietów wyposażenia, dostępnych jako Basic lub Plus, w zależności od wersji. Są to pakiety: Design, Infotainment, Comfort, Assistance i Sport (tylko w wersji Plus). Poszczególne pakiety są elementami wyposażenia standardowego aktualnie dostępnych wersji, skonfigurowanych na akumulatorach Pro Performance i Pro S.

Zdjęcie Volkswagen ID.3 /

Ciekawostką we wnętrzu ID.3 jest oferowane standardowo rozwiązanie ID.Light. To wąski pas diod, który znajduje się we wnętrzu pod przednią szybą i zapewnia kierowcy intuicyjne wsparcie podczas jazdy. Po zajęciu miejsca w środku światło sygnalizuje, że samochód jest gotowy do jazdy. Jeśli ID.3 ma, zgodnie ze wskazówkami nawigacji, skręcić, światło "wędruje" odpowiednio w lewą lub w prawą stronę linii tworzonej przez diody. Jeżeli kierowca miałby w krytycznej sytuacji gwałtownie zahamować, ID.Light rozbłyśnie intensywnie czerwonym światłem. Podczas ładowania akumulatora od lewej ku prawej stronie linii diod przesuwa się zielone światło informując o stopniu naładowania akumulatora.