Volkswagen Golf to bezdyskusyjny król Europy

W Europie król jest jeden. Na rynkach Starego Kontynentu niepodzielnie rządzi Volkswagen. W pierwszej piątce najchętniej kupowanych nowych aut na Starym Kontynencie w ubiegłym roku znalazły się aż trzy modele niemieckiej marki!

Zdjęcie W zeszłym roku Golf VII był liderem sprzedaży, a Niemcy zastąpili go już nową generacją / Producenci Dziesięć najbardziej wartościowych marek świata

Podsumowujący miniony rok ranking branżowego serwisu "focus2move" dotyczy 44 rynków, które nie ograniczają się wyłącznie do krajów Unii Europejskiej. Zestawienie obejmuje też takie państwa, jak np. Mołdawia czy Ukraina oraz europejską część globalnych potęg - Rosji i Turcji. Co z niego wynika?

Reklama

Najchętniej kupowanym nowym autem w Europie był w ubiegłym roku Volkswagen Golf. Na "króla kompaktów" zdecydowało się ponad 458,5 tys. europejskich nabywców. Wynik jest wprawdzie o 9 proc. niższy niż na koniec 2018 roku, ale i tak trzeba uznać go za imponujący, biorąc pod uwagę wiek konstrukcji.

Drugie miejsce zestawienia zajął mniejszy brat Golfa - Volkswagen Polo. Wynik ponad 330 tys. egzemplarzy uczynił Polo najchętniej wybieranym autem segmentu B. Niestety, w porównaniu do roku 2018 liczba chętnych na nowy egzemplarz spadła o blisko 13 proc. Mimo wszystko dealerzy Volkswagena mogą mieć jednak powody do radości. Mniejsza liczba chętnych na Polo to skutek nowego trendu przesiadania się dotychczasowych nabywców na niewielkie miejskie crossovery. Dla porównania w ubiegłym roku zainteresowanie Renault Clio spadło o 17,4 proc, a Fordem Fiestą o 15,5 proc.

Trzecim najlepiej sprzedającym się nowym autem w Europie było właśnie Renault Clio, na które zdecydowało się blisko 303 tys. nabywców (-17,4 rok do roku).

Tuż za podium, z niewielką stratą do Clio, sklasyfikowano najlepiej sprzedającego się europejskiego suva - Volkswagena Tiguana. Na ten model zdecydowało się w ubiegłym roku ponad 297 tys. nabywców, co jest wynikiem niemal identycznym, jak na koniec roku 2018.

Pierwszą piątkę najlepiej sprzedających się samochodów na Starym Kontynencie zamyka inny model koncernu z Wolfsburga - Skoda Octavia. Na samochód z Mlada Boleslav zdecydowało się w ubiegłym roku przeszło 268,5 tys. europejskich nabywców (+0,5 proc. rok do roku).

W pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych w ubiegłym roku nowych aut w Europie znalazły się jeszcze kolejno: 6 Nissan Qashqai (260,4 tys.), 7. Ford Focus (243,8 tys.), 8. Dacia Sandero (233,5 tys.), 9. Ford Fiesta (233,0 tys). i 10. Dacia Duster (231,9 tys.).

Na słowa uznania zasługuje zwłaszcza rumuński producent. Dwa modele w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych aut w Europie to godny pozazdroszczenia wynik. W przypadku samego Dustera sprzedaż była aż o 19,7 proc. wyższa niż w roku 2018 i zdecydowanie wyprzedziła takie ikony, jak chociażby: Peugeota 208, Opla Corsę, Fiata Pandę, Toyotę Yaris czy Toyotę Corollę!