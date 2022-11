Trwa załamanie rosyjskiego rynku motoryzacyjnego

W zeszłym miesiącu z rosyjsich salonów wyjechało 45 228 samochodów, co oznacza spadek o 63 proc. w porównaniu do października 2021 roku. Wówczas sprzedaż minimalnie przekroczyła 120 tys. aut. Producenci Mercedes i Ford opuszczają Rosję. Podobnie jak Toyota, Volkswagen i inni

Na skutek sankcji wprowadzonych przez państwa zachodnie w Rosji wiosną całkowicie stanęła produkcja samochodów. W wakacje udało się uruchomić produkcję Łady Granta w wersji zubożonej i to ten model stanowi dziś większość sprzedaży.

Sprzedaż nowych aut w Rosji jeszcze gorsza niż prognozy

Jeszcze przed wakacjami analitycy spodziewali się, że w 2022 roku sprzedaż nowych samochodów w Rosji będzie stanowić około połowy sprzedaży z roku 2021 (1,5 ml sztuk), co by oznaczało, że w ciągu 12 miesięcy z salonów wyjedzie około 750 tys. aut. Dziś już wiadomo, że to nierealne. Po 10 miesiącach 2022 roku sprzedaż minimalnie przekroczyła pół miliona egzemplarzy.

Rosjanie ratują się importem samochodów używanych. Zdecydowana większość z nich (około 3/4) trafi do Rosji z Japonii.



