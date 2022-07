Trwa kryzys na rynku nowych samochodów. Tak źle nie było od ćwierćwiecza

Spis treści: 01 Przemysł wciąż nie odbudował łańcuchów dostaw

02 Volkswagen mocno w tyle

03 Kia, Alpine, Dacia, Alfa Romeo i Porsche na plusie

04 Jak wypada Polska?

W czerwcu 2022 roku na europejskie drogi (kraje UE, EFTA i Wlk. Brytania) wyjechało z salonów, niespełna 1,07 mln nowych samochodów, czyli o 17,3 proc. mniej niż w czerwcu 2021 roku. Jest to również najniższy wynik od... 1996 roku.

Przemysł wciąż nie odbudował łańcuchów dostaw

Jakie są powody tak słabej sprzedaży? Przede wszystkim chodzi o zerwane łańcuchy dostaw i braki półprzewodników, ale jednocześnie coraz większe znaczenie ma rosnąca inflacja. Co prawda w rozwiniętych krajach Zachodu jest ona znacznie niższa niż w naszym kraju, gdzie wzrost cen już właściwie dewastuje portfele Polaków (np. w Niemczech to 8,2 proc, we Francji - 5,5 proc., w Wielkiej Brytanii - 9 proc. w Polsce - 15,5 proc.), ale i wpływa na decyzje zakupowe Europejczyków.

Reklama

Volkswagen mocno w tyle

Jak wynika z danych udostępnionych przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA), kryzys w czerwcu najbardziej dotknął największego europejskiego producenta, czyli grupę Volkswagena, która zanotowała spadek sprzedaży o 24 proc. Niewiele lepiej poradził sobie drugi na liście największych, czyli koncern Stellantis, którego sprzedaż w czerwcu 2022 spadła o 17 proc.

Sprzedaż grupy Hyundai-Kia spadła o 3,9 proc, przy czym marka Hyundai zanotowała spadek o 9,4 proc, a Kia - wzrost o 2,1 proc.

Kia, Alpine, Dacia, Alfa Romeo i Porsche na plusie

Nie tylko Kii udało się zanotować wzrosty sprzedaży. Czerwiec okazał się udany dla Alpine i Dacii (grupa Renault), które wzrosły o 40 i 32 proc, dobre wyniki zanotowała również Alfa Romeo (+20 proc) i Porsche (+19 proc.).

W całym pierwszym półroczu 2022 roku rynek nowy samochodów w Europie skurczył się o 14,3 proc. w stosunku do pierwszej połowy 2021 roku. Duże spadki sprzedaży dotknęły wszystkie najważniejsze rynki: Włochy (-22,7 proc.), Francję (-16,3 proc), Niemcy (-11 proc.), Wielką Brytanią (-11,9 proc). i Hiszpanię (-10,7 proc.).

Jak wypada Polska?

W Polsce sprzedaż w czerwcu spadła o 8,5 proc, zaś w całym pierwszym półroczu 2022 roku - o 12,3 proc (z 242 do 212 tys.).

W sumie w pierwszym półroczu 2022 roku w Europie sprzedano nieco ponad 5 mln samochodów, czyli ponad 800 tys. mniej niż w pierwszym półroczu 2021 roku.

***