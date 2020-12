Toyota RAV4 Plug-in Hybrid z polskimi cenami

4 stycznia 2021 roku rusza przedsprzedaż Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid. Ceny nowej hybrydy o zasięgu w trybie elektrycznym do 75 km zaczynają się od 228 900 zł.

RAV4 Plug-in Hybrid to najmocniejsza i najszybsza odmiana tego modelu w historii. Napęd o mocy 306 KM pozwala rozpędzić auto od 0 do 100 km/h w zaledwie 6 s. W trybie elektrycznym z kolei może przejechać do 75 km z prędkościami do 135 km/h. Średnie zużycie paliwa według cyklu WLTP wynosi 1 l/100 km benzyny, a średnia emisja CO2 22 g/km. Zużycie energii dodatkowo ogranicza klimatyzacja z pompą ciepła.

Po wykorzystaniu energii naładowanej z sieci samochód cały czas porusza się w niskoemisyjnym trybie hybrydowym, który w mieście korzysta wyłącznie z silnika elektrycznego przez ponad połowę czasu jazdy. Ładowanie baterii trwa 2,5 godziny przy podłączeniu do gniazdka 230 V/32 A. Kierowcy mogą zarządzać procesem ładowania za pomocą aplikacji MyT. Aplikacja umożliwia także zdalne włączenie klimatyzacji oraz ogrzanie lub schłodzenie wnętrza przed wejściem do auta.



Nowa RAV4 Plug-in Hybrid będzie dostępna w trzech specyfikacjach. W podstawowej wersji Dynamic auto otrzymuje przednie światła LED, 18-calowe felgi aluminiowe, inteligentny kluczyk i elektrycznie unoszoną klapę bagażnika. We wnętrzu znajdziemy m.in. system multimedialny z ekranem dotykowym 9 cali i nawigacją, elektrycznie sterowany fotel kierowcy, podgrzewane siedzenia z przodu i z tyłu oraz gniazdko 230 V. Do standardowego wyposażenia należy także kabel do ładowania 32A Typ 2 wraz ze skórzanym etui z logo Toyoty. Kabel umożliwia ładowanie baterii trakcyjnej prądem o mocy do 6,6 kW. Cena katalogowa auta w wersji Dynamic wynosi 228 900 zł.



Wersja Selection została wzbogacona o aluminiowe felgi 19 cali, dwukolorowe nadwozie, podgrzewanie przedniej szyby i kierownicy, a także cyfrowe lusterko wsteczne i ekran panoramiczny z kamerą 360 stopni. Cena RAV4 Plug-in Hybrid Selection wynosi 248 900 zł.

RAV4 Plug-in Hybrid w najwyższej specyfikacji Selection + VIP otrzymuje dodatkowo panoramiczny dach z funkcją otwierania, pakiet Premium Audio JBL i 10-calowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie. Komfort podróży zwiększy skórzana tapicerka, pamięć ustawień fotela kierowcy, elektryczna regulacja fotela pasażera oraz wentylacja przednich siedzeń. Auto w tej wersji kosztuje według cennika 264 900 zł.



Toyota rozpocznie przedsprzedaż RAV4 Plug-in Hybrid w Polsce 4 stycznia 2021 roku. Pierwsze egzemplarze zostaną przekazane nowym właścicielom w kwietniu przyszłego roku.



