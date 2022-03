Toyota Hilux GR SPORT to zupełnie nowa wersja popularnego pickupa, która powstała na bazie doświadczeń ze startów w Rajdzie Dakar. Przypomnijmy - zawodnicy TOYOTA GAZOO Racing zwyciężyli w najbardziej wymagającym rajdzie cross-country na świecie w 2019 i 2022 roku.



Toyota Hilux GR Sport - co pod maską i w zawieszeniu?

Zdjęcie Toyota Hilux GR Sport / INTERIA.PL

Wersję GR SPORT napędza, 2,8-litrowy silnik, który jest w ofercie Hiluxa od 2020 roku. Jednostka napędowa ma moc 204 KM (150 kW) i 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Silnik połączony jest z sześciobiegową skrzynią automatyczną. Samochód ma aktywny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, blokadę tylnego mechanizmu różnicowego oraz system aktywnej kontroli trakcji. Dodatkowo auto otrzymało opony AT, które ułatwiają jazdę w terenie, a także poprawione zawieszenie. Toyota Hilux GR SPORT ma zmodyfikowane zawieszenie. Tylko w tej wersji zastosowano amortyzatory jednorurowe z przodu i z tyłu, które zapewniają lepsze tłumienie, szybsze reakcje oraz lepsze odprowadzanie ciepła. Ponadto przednie sprężyny śrubowe zostały usztywnione.



Reklama

Zdjęcie Toyota Hilux GR Sport / INTERIA.PL

W porównaniu ze standardowym Hiluxem wersja GR SPORT ma poprawione właściwości jezdne, w tym siłę kierowania i reakcję na kąt skrętu. Karoseria zachowuje się stabilnie, przechyły nadwozia są pod kontrolą, podobnie jak przyczepność tylnej osi. Poprawiono też znacznie komfort jazdy dzięki szybkiej reakcji na wibracje o wysokiej częstotliwości i zwiększonej zdolności tłumienia, co pozwala kontrolować zachowanie nadwozia i eliminować wstrząsy. Modyfikacje zawieszenia są widoczne z zewnątrz. Sprężyny i amortyzatory są w czerwonym kolorze. Rajdowego charakteru dodają też aluminiowe osłony silnika oraz tylnego mostu, które polakierowano na czerwono.



Zmiany w wyglądzie

Toyota Hilux GR SPORT występuje wyłącznie w wersji z podwójną kabiną. Samochód ma inspirowany Rajdem Dakar grill z wzorem w kształcie litery G w ciemnej kolorystyce, a także napis TOYOTA, który zastąpił emblemat marki. To nawiązanie do dziedzictwa klasycznych Hiluxów czwartej generacji z początku lat 80. Hilux GR SPORT wyróżnia się też dwukolorowymi, 17-calowymi felgami aluminiowymi z oponami terenowymi, a także czarnym motywem na lusterkach, bocznych stopniach, błotnikach, nad przestrzenią ładunkową i w klamce tylnej klapy.



Zdjęcie Toyota Hilux GR Sport / INTERIA.PL

W środku wersję GR SPORT wyróżniają nowe sportowe fotele skórzane z perforacją, czerwonymi przeszyciami i emblematem GR na zagłówkach. Logotypy GR SPORT są umieszczone na fotelach, dywanikach, przycisku Start, a także w formie animacji graficznej na wyświetlaczu. Kierowca może korzystać z łopatek do zmiany biegów, skórzana kierownica ma czerwone obszycie, a sportowe pedały wykonano z aluminium. Wstawki nawiązujące do włókna węglowego dodają rasowego charakteru, podobnie jak czerwona listwa dekoracyjna poprowadzona w poprzek kokpitu czy niebieskie podświetlenie panelu drzwi. Przestrzeń ładunkową można przesłonić elektrycznie sterowaną roletą w kolorze czarnym. Toyota Hilux GR SPORT będzie dostępna w trzech wersjach kolorystycznych zarezerwowanych dla tej odmiany. Metalizowane lakiery Royal Grey i Crimson Spark Red to dopłata 3 200 zł, a lakier perłowy Platinum Pearl White kosztuje 3 700 zł.



Toyota Hilux GR SPORT - wyposażenie i cena

Wyposażenie wersji GR SPORT obejmuje m.in. system Premium Audio JBL z 9 głośnikami i subwooferem, podgrzewane fotele przednie i tylne, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (Panoramic View Monitor), a także nawigację satelitarną Toyota Touch 2 w języku polskim z 3-letnią darmową aktualizacją map i kolorowym, 8-calowym ekranem dotykowym. Łączność ze smartfonem możliwa jest przy pomocy interfejsów Android Auto i Apple CarPlay.



Zdjęcie Toyota Hilux GR Sport / INTERIA.PL

Toyota Hilux GR SPORT ma także zestaw zaawansowanych systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense, w tym:

układy wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych (PCS+PD),

ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją hamowania (LDA),



wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)

tempomat adaptacyjny (ACC).



Zdjęcie Toyota Hilux GR Sport /INTERIA.PL

Auto jest wyposażone także w system stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC), system wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC), system wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC).



Toyota Hilux GR SPORT kosztuje od 210 900 zł netto (259 407 zł brutto). Pierwsze egzemplarze Toyoty Hilux GR SPORT dotrą do klientów w drugiej połowie 2022 roku.



***