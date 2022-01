GR86 zachowała wolnossący silnik - teraz to 2,4 l o mocy 234 KM.

Auto będzie dostępne w dwóch wersjach wyposażenia, a ceny zaczynają się od 170 tys. zł.

Toyota GR86 będzie sprzedawana tylko przez dwa lata!

Toyota GR86 czyli następca GT86

Debiutująca w 2012 roku Toyota GT86 była autem niezwykłym. Bardzo analogowym i bardzo "mechanicznym" - nieizolującym kierowcy od wrażeń z jazdy, tylko pozwalającym mu prawdziwie poczuć samochód. Nie była szybka na prostej, ale trudno było znaleźć w salonie inny nowy model, który dawałby tyle frajdy w zakrętach. Szczególnie gdy lubimy pokonywać je bokiem.



GR86 kontynuuje tę tradycję, pozostając zwartym (426 cm długości) oraz lekkim (1260 kg) coupe, nastawionym na czerpanie radości z pokonywania kolejnych zakrętów. Auto już niedługo będzie można zamawiać również w Polsce, ale... chętni powinni się spieszyć. Dlaczego? Zaraz wyjaśnimy.



Toyota GR86 - silnik i osiągi

Tak jak poprzednik, Toyota GR86 napędzana jest 4-cylindrowym, wolnossącym boxerem, ale pojemność została zwiększona do 2,4 l, a moc wzrosła do 234 KM. Auto przyspiesza do 100 km/h w 6,3 s i może rozpędzić się do 226 km/h. Standardowa 6-biegowa skrzynia manualna może być zastąpiona "automatem" z taką samą liczbą przełożeń, ale przedstawiciele Toyoty szacują, że będzie to margines rynku (5-10 proc.). Taka przekładnia nie pasuje do charakteru GR86, a do tego pogarsza osiągi (sprint do 100 km/h w 6,9 s).



Toyota GR86 - ceny i wyposażenie

Coupe Toyoty będzie dostępne na polskim rynku w dwóch wersjach wyposażenia, które obejmą między innymi następujące elementy:



Dynamic (cena ok. 170 tys. zł)



system multimedialny z ekranem 8"

automatyczna klimatyzacja dwustrefowa

system bezkluczykowy

17-calowe alufelgi

reflektory LED

Executive (cena ok. 180 tys. zł)



18-calowe alufelgi

tapicerka skórzana z elementami zamszu

podgrzewane fotele

czujniki parkowania

doświetlanie zakrętów

system monitorujący martwe pole

Powyższe ceny są podane w przybliżeniu, ponieważ oficjalny cennik nie jest jeszcze gotowy. Pojawi się w połowie lutego i wtedy też rozpocznie się przyjmowanie zamówień na GR86. Chętni powinni się spieszyć, ponieważ już teraz wiemy, że auto będzie prawdziwym unikatem na rynku.



Toyota GR86 - tylko dwa lata na rynku!

To przykre, ale Toyota otwarcie przyznaje, że dostosowywanie samochodów do unijnych norm przestaje mieć sens z punktu widzenia producenta aut. Z tego powodu Subaru w ogóle nie będzie oferować u nas bliźniaczego modelu BRZ. Toyota postanowiła zrobić nam prezent w postaci zaoferowania swojego coupe, ale tylko przez dwa lata. Produkcja GR86 na Europę zakończy się w marcu 2024. Co więcej, na nasz kontynent producent przewiduje przeznaczyć zaledwie około 4500 egzemplarzy! W przypadku poprzednika Europa odpowiadała zaledwie za 8 proc. sprzedaży, więc trudno się dziwić.



Polski oddział Toyoty przewiduje, że w tym roku nasz kraj otrzyma przydział około 100 egzemplarzy, a w sumie będzie ich 200-250. Chętni na własny egzemplarz GR86 powinni więc bardzo się spieszyć. Pierwsze auta wyjadą na nasze drogi w czerwcu.