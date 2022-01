Producenci Toyota Motor Europe z rekordowym udziałem w rynku

Toyota kojarzy się głównie z samochodami osobowymi, ale w ostatnich latach zwiększyła swoją aktywność także na rynku aut typowo dostawczych oraz użytkowych za sprawą modelu PROACE drugiej generacji oraz kompaktowego PROACE CITY, która dołączyła do od lato dobrze znanego Hiluxa. W 2021 roku popularność wszystkich trzech modeli wzrosła o kilkadziesiąt procent, zwiększając udział Toyoty w tej części rynku do 10,29% (vs 7,24% w 2020 roku). Dzięki temu Toyota zakończyła ubiegły rok jako trzecia najpopularniejsza marka samochodów użytkowych do 3,5 t.

- W minionym roku Toyota zrealizowała bardzo ambitne cele w segmencie samochodów użytkowych. Sukces Toyoty Professional cieszy nas tym bardziej, że był to rok wielu zawirowań na rynku. Mimo trudnej sytuacji w branży, zagwarantowaliśmy naszym klientom dobrą dostępność samochodów i przystępne ceny, dzięki czemu mogli w pełni skorzystać z silnej oferty modelowej naszej marki. A najlepszym tego dowodem są dane rejestracji pojazdów użytkowych Toyoty w 2021 roku - powiedział Tomasz Suliga, LCV Manager Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe.

Wszystkie trzy modele zakończyły rok 2021 ze sporymi sukcesami. PROACE CITY zajął pierwsze miejsce w segmencie po zanotowaniu ponad 70-procentowego wzrostu rejestracji, popularność PROACE’a zwiększyła się rok do roku o ponad 50%, co przełożyło się na czwarte miejsce w segmencie, zaś Hilux jest drugim najpopularniejszym pick-upem w kraju, po tym jak liczba jego rejestracji wzrosła w ciągu roku o niecałe 70%.

oprac. Michał Domański



