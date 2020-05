To już nie jest kryzys. To paraliż rynku!

​Takiej sytuacji w historii motoryzacji nie było. W kwietniu tego roku liczba rejestracji nowych samochodów na 27 rynkach Unii Europejskiej w stosunku do kwietnia ubiegłego roku spadła o 76,3 proc.

Takie wnioski płyną z raportu opublikowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA).

Wcześniej, w marcu, spadek rok do roku wyniósł 55,1 proc. W kwietniu był głębszy, bowiem to właśnie kwiecień był pierwszym pełnym miesiącem obowiązywania ograniczeń związanych z koronawirusem.



Dwucyfrowe spadki sprzedaży dotknęły wszystkie kraje UE, ale największy paraliż rynku zanotowano we Włoszech (-97,6 proc) i Hiszpanii (-96,5 proc.). Najmniej (o 1/3) spadła sprzedaż w Danii i Szwecji.



Potężny spadek dotknął również Wielką Brytanię (która już nie jest w UE) - 97,3 proc.



Ogółem w kwietniu 2020 roku w UE zarejestrowano 270 682 samochody wobec 1,14 mln aut w kwietniu 2019.



Spośród producentów samochodów Nnjwiększy spadek sprzedaży zanotowała grupa FCA (Fiat, Chrysler, Jeep i Alfa Romeo). 10 419 sprzedanych w kwietniu aut oznacza spadek rok do roku o 87,7 proc.



Najlepiej z kryzysem radziły sobie BMW, Volvo i... Mitsusbishi, których spadek sprzedaży wyniósł około 30 proc.