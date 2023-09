Spis treści: 01 Benzynowy Lexus UX znika z oferty

02 Lexus UX 200 Pure. Najtańsza wersja i najmniejsza obniżka

03 Ile za Lexusa UX 200 Business z pakietem Techno?

04 Lexus UX 200 w topowej odmianie. Jaki rabat?

Lexus UX bez wątpienia cieszy się coraz większą popularnością wśród klientów. Do końca lipca tego roku zarejestrowano 1 226 sztuk tego crossovera. Oznacza to wzrost o 41 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oferta obejmowała odmianę spalinową (UX 200), hybrydową (UX 250h) oraz elektryczną (UX 300e).

Niestety, w najbliższej przyszłości gama napędów ulegnie skurczeniu.

Benzynowy Lexus UX znika z oferty

Wszystko przez unijne normy emisji spalin. Lexus zdecydował się na zakończenie produkcji wersji z dwulitrowym wolnossącym silnikiem benzynowym (173 KM, 204 Nm). Samochody nie są już produkowane, ale w polskich salonach pozostała jeszcze pula aut, które wciąż mogą trafić do klientów. Ponadto Lexus przygotował specjalną ofertę promocyjną dla klientów chcących zakupić ten samochód.

Zdjęcie Benzynowy Lexus UX znika z oferty przez europejskie normy emisji spalin. / materiały prasowe

Lexus UX 200 Pure. Najtańsza wersja i najmniejsza obniżka

Najtańszą wersją, w której możemy zakupić benzynowego Lexusa, jest odmiana Pure. W standardzie otrzymujemy tutaj systemy bezpieczeństwa czynnego Lexus System Safety System + 2,5. Ponadto klienci mogą liczyć na nowy system multimedialny Lexus Link, który obsługiwać można za pomocą 8-calowego ekranu dotykowego.

Standardowe wyposażenie obejmuje również nawigację w chmurze, asystenta głosowego czy klimatyzację dwustrefową. Auta mają 17-calowe felgi. Za wersję Pure klienci muszą zapłacić równo 139 tys. złotych. W porównaniu dotychczasową ceną oznacza to zniżkę o... 500 złotych. Nie brzmi to zbyt imponująco. Na znacznie wyższe rabaty można jednak liczyć przy zakupie lepiej wyposażonego auta.

Ile za Lexusa UX 200 Business z pakietem Techno?

Wyższa wersja wyposażenia, Business z pakietem Techno, oferuje większy wybór kolorów karoserii (w tym również możliwość wyboru lakierów nakładanych przy pomocy technologii sonicznej). Oprócz tego w ofercie znajdziemy 18-calowe felgi, przyciemniane szyby, relingi dachowe czy elektrycznie otwieraną klapę bagażnika.

W standardzie otrzymujemy także inteligentny kluczyk. Wewnątrz klienci będą mogli natomiast liczyć na podgrzewane fotele i kierownicę oraz indukcyjną ładowarkę. Jeśli chodzi o systemy wpływające na bezpieczeństwo, kierowcy będą mogli liczyć na kamerę cofania, czujniki parkowania, czujnik deszczu, czujnik martwego pola czy system ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu.

W tej odmianie wyposażeniowej Lexus UX 200 kosztuje 151 900 złotych. Oznacza to, że w porównaniu z dotychczasową ceną obecna jest niższa o 8 tys. złotych.

Lexus UX 200 w topowej odmianie. Jaki rabat?

Topową odmianą wyposażeniową jest F SPORT Design +. W tej odmianie możemy liczyć na dwukolorowe malowanie. W standardzie otrzymujemy pakiet stylistyczny F SPORT, 18-calowe specjalne felgi, a także system doświetlania zakrętów. Wykonana ze skóry syntetycznej tapicerka oferowana jest w trzech wariantach kolorystycznych.

Do dyspozycji mamy system multimediów Lexus Link Pro z wbudowaną nawigacją. Obsługujemy go za pomocą 12,3-calowego ekranu. Samochód wyposażony jest również w 10 głośników z subwooferem. Kierowca może liczyć również na elektryczną regulację kierownicy. Za najwyższą wersję wyposażeniową przyjdzie nam zapłacić 161 900 złotych. Oznacza to rabat w wysokości 5 tys. złotych.