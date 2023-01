Tesla obniża ceny swoich samochodów. Także w Polsce. I to poważnie

Spis treści: 01 Tesla aktualizuje cennik w USA

02 Niższe ceny nowych Tesli także w Europie. W Polsce też

03 Obniżki cen mogą spotykać się ze sprzeciwem konsumentów

Choć Tesla wciąż jest liderem amerykańskiego rynku, jeśli chodzi o jej udział w rynku samochodów elektrycznych, to jednak jej pozycja została znacznie osłabiona. Dynamicznie rozwijająca się konkurencja, oferująca nierzadko znacznie tańsze samochody, może stanowić poważne zagrożenie dla amerykańskiego producenta.

Tesla aktualizuje cennik w USA

Tesla dotychczas systematycznie podnosiła ceny swoich aut, jednak najwidoczniej spadki zainteresowania stały się na tyle odczuwalne, że podjęto decyzję o zmianie strategii.

Firma Elona Muska zaktualizowała swój cennik w USA. Ceny wszystkich modeli... spadły. Obniżki wynoszą od 6 do nawet 20 proc. Przykładowo za Model 3 w bazowej wersji, kosztujący dotychczas 43 990 dolarów, przyjdzie zapłacić obecnie 37 390 dolarów. Z kolei cena Modelu Y w wersji Long Range spadła z 52 990 dolarów do 45 190 dolarów. Dodatkowo samochody o cenie poniżej 55 tys. dolarów kwalifikują się teraz do ulgi podatkowej dla samochodów elektrycznych, których istotne części zostały wyprodukowane w USA. Dzięki temu ceny aut mogą być niższe o kolejne 7,5 tys. dolarów.

Zdjęcie W USA Tesla obniżyła ceny wszystkich swoich modeli. / Tesla /

Niższe ceny nowych Tesli także w Europie. W Polsce też

Tesla wzięła się za obniżki również w Europie. W Niemczech ceny Modeli 3 (najlepiej sprzedający się samochód elektryczny w tym kraju w grudniu) i Y, w zależności od konfiguracji, spadły nawet o 17 proc. Spadły również ceny w Austrii, Szwajcarii i Francji.

Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy, że ceny Modeli S i X w Polsce poszły w górę. Teraz, jak się okazuje, marka obniżyła koszty zakupu dwóch innych modeli - 3 i Y. W bazowej wersji Model 3 kosztuje teraz 219 990 zł, a poprzednia cena wynosiła 244 990 zł. Obniżki zanotowały również wersje Long Range i Performance, które kosztują obecnie 254 990 zł (poprzednia cena to 284 990 zł) i 284 990 zł (wcześniej 305 990 zł).

Zdjęcie W Polsce Tesla obniżyła ceny Modelu 3 oraz Modelu Y. / Tesla /

Bazowa wersja Modelu Y kosztuje obecnie 229 990 złotych. Wcześniejsza cena to 274 990 złotych. Znacznie potaniała wersja Long Range, której cena z niedawnych 314 990 zł spadła do 259 990 zł. Tesla obniżyła również ceny odmiany Performance. Z 329 990 zł spadła ona do 299 990 zł.

Obniżki cen mogą spotykać się ze sprzeciwem konsumentów

W zeszłym tygodniu Tesla obniżyła ceny swoich aut na rynkach azjatyckich. W Chinach spotkały się one jednak z bardzo wyraźnym niezadowoleniem osób, które nabyły niedawno swoje samochody po wyższych cenach. Poczuli się oni oszukani, a pod salonami odbywały się protesty. W centrum handlowym w miejscowości Chengdu doszło nawet do rękoczynów.

