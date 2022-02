Te auta to królowie ogłoszeń w Polsce. Zaskakujące dane!

Ciekawe opracowanie dotyczące anno domini 2021 opublikował największy w Polsce serwis ogłoszeniowy - otomoto.pl. Raport "Internetowy Samochód Roku 2021" bazuje na zachowaniach prawie 8 milionów użytkowników, jacy odwiedzili serwis w ubiegłym roku generując 4 miliardy odsłon. Co ważne, sam dokument mówi też dużo o sytuacji na rynku nowych pojazdów.



Rekordowe ceny nowych aut

Świetnym przykładem jest chociażby analiza cen. Z danych Otomoto wynika, że największy udział fabrycznie nowych aut - aż 26.7 proc. - oferowanych jest w cenach mieszczących się w przedziale od 100 do 149 tys. zł. Kolejne na liście, z udziałem 15,5 proc., są nowe auta wyceniane na 150-199 tys. zł. Dla porównania tyko 0,9 proc. wszystkich wystawionych na Otomoto nowych samochodów mieściło się w przedziale cenowym od 40 do 49 tys. zł, 3,6 proc. w przedziale 50-59 tys. zł, a 6,5 proc. - w przedziale 60-69 tys. zł.



Udział wystawień ofert samochodów nowych w przedziałach cenowych

Wniosek? Podwyżki cen nowych pojazdów to realny problem, który uderza głównie w klientów indywidualnych. Jeszcze w 2015 roku w przedziale 50-59 tys. zł kupić można było tak popularne wśród "Kowalskich" modele, jak chcoiażby Mitsubishi ASX czy Suzuki Vitara. Obecnie kwota ta często nie pozwala już nawet rozglądać się za przyzwoicie wyposażoną Dacią Duster!



Analiza kilku ostatnich lat pozwala również zauważyć ogromny wzrost popularności suvów. Jeszcze w roku 2016 auta z takim nadwoziem odpowiadały za 9 proc. ogłoszeń. W roku 2018 było to już 18,3 proc, a w ubiegłym - aż 21,4! Na przykładzie suvów i crossoverów doskonale widać, w jak wielkim stopniu skanibalizowały one klasyczne samochody kompaktowe. W roku 2016 stanowiły one 19,1 proc. ogółu ogłoszeń, w 2021 - już tylko 13,7 proc.



Jakich aut szukają Polacy? Pokochaliśmy automaty!

Widać również, że wraz z poprawianiem się statusu materialnego rodaków w nabywcach aut używanych maleje obawa przed automatycznymi skrzyniami biegów. Jeszcze w 2019 roku "automatu" szukało dla siebie 23,2 proc. przeglądających ogłoszenia. W roku 2021 ten odsetek wyniósł już 42,3 proc!



Udział w ogłoszeniach aut pod względem podziału nadwozia

Najpopularniejszym wśród wystawianych do sprzedaży roczników był 2017. Ogromną popularnością (25,5 proc. rynku) cieszą się też auta z roczników 2015-2018, czyli te, które trafiają na rynek wtórny po zakończeniu okresu leasingowania ich przez pierwszego właściciela. Nie zmienia to jednak faktu, że "królami ogłoszeń" pozostają auta liczące sobie między 10 a 13 wiosen. Roczniki 2007-2011 odpowiadały w ubiegłym roku za 27,3 proc. pojazdów wystawionych na sprzedaż za pośrednictwem Otomoto.



Najczęściej wyszukiwane auta w ogłoszeniach w Polsce

W tym miejscu warto dodać, że aż 26 proc. ogółu wyświetlonych przez użytkowników serwisu ogłoszeń dotyczyło pojazdów z deklarowanym przebiegiem między 140 a 200 tys. km.



Ranking 10 najczęściej wyszukiwanych w ubiegłym roku samochodów używanych:



BMW serii 3 - 3,13 proc. udziału wyświetleń

Audi A4 - 2,83 proc. udziału wyświetleń

BMW serii 5 - 2,24 udziału wyświetleń

Volkswagen Golf - 2,16 proc. udziału wyświetleń Audi A6 - 2,03 proc. udziału wyświetleń

Opel Astra - 1,88 proc. udziału wyświetleń

Volkswagen Passat - 1,66 proc. udziału wyświetleń Audi A3 - 1,54 proc. udziału wyświetleń

Ford Focus - 1,44 proc. udziału wyświetleń

Mercedes-Benz klasy C - 1,40 proc udziału wyświetleń

