Szalone podwyżki cen parkowania we Wrocławiu

​Ponad dwukrotnie więcej będzie trzeba od przyszłego roku zapłacić na parkowanie w ścisłym centrum Wrocławia. W czwartek miejscy radni przyjęli uchwałę w tej sprawie. To druga uchwała podnoszącą stawki za parkowanie we Wrocławiu; pierwszą unieważnił wojewoda dolnośląski.

Zmiany przyjęte podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Wrocławia mają obowiązywać w stolicy Dolnego Śląska od 1 stycznia 2021 r. Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, a także wysokości opłat za postój samochodów w tych strefach głosowało 21 radnych Koalicyjnego Klubu Obywatelskiego, Nowoczesnej i Sojuszu dla Wrocławia. Przeciwko było 11 radnych PiS.

To druga regulacja podnosząca opłaty za parkowanie we Wrocławiu. Pierwszą, przyjętą pod koniec lipca, unieważnił wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Wskazał on wówczas, że w uchwale nie uwzględniono "progresywnego narastania opłaty" w drugiej i trzeciej godzinie.



Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Sławomir Gonciarz podkreślił, że w nowym projekcie uchwały wprowadzono jedynie nowe stawki za parkowanie, a pozostała cześć regulacji jest zbieżna w tą, która była głosowana w lipcu.



Zgodnie z przyjętą uchwałą, obecne strefy A i B znajdujące się w ścisłym centrum Wrocławia, objęte zostaną śródmiejską strefą płatnego parkowania. Opłaty za postój pobierane będą w niej codziennie od poniedziałku do niedzieli od godz. 9 do 20. Obecne kierowcy płacą za postój tylko w dni robocze, w godz. 9-18.



Wysokość opłat za postój w obszarze A wyniesie za pierwszą godzinę 7 zł, za drugą 7,30 zł, trzecia godzina 7,70 zł, a czwarta i kolejne 7 zł. Obecnie opłata wynosi 3 zł za pierwszą godzinę, 3,60 zł za drugą, 4,30 zł za trzecią, 3 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę.



Opłata za postój w obszarze B wyniesie za pierwszą godzinę 5 zł, za druga 5,20, za trzecią 5,50, a czwarta i kolejne 5 zł. Aktualnie jest to 3 zł za pierwszą godzinę, czwartą i każdą kolejną. Opłata nieznacznie wzrasta za drugą i trzecią godzinę.



Strefa płatnego parkowania wyznaczona zostanie w granicach obecnie ustalonej strefy C. W strefie tej opłaty za postój pobierane będą tak jak do tej pory w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 18. Za pierwszą godzinę parkowania kierowcy zapłacą tu 3 zł, za drugą 3,10 zł, za trzeci 3,30 zł, a za czwartą i każdą kolejną 3 zł. Obecnie opłaty wynoszą tam 2 zł, 2,10 zł druga godzina, 2,20 zł trzecia godzina, 2,00 zł czwarta i każda kolejna godzina.



Uchwała przewiduje też zmiany cen części abonamentów parkingowych, m.in. w obecnej strefie C oraz wprowadzenie możliwości wykupienia abonamentu w obszarze B.



W uzasadnieniu uchwały władze miasta podkreślają, że głównym celem podwyżek opłat za parkowanie jest wymuszenie rotacji i zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w ścisłym centrum miasta.



Przeciwko uchwale podnoszącej stawki za parkowanie głosowali opozycyjni radni PiS. Przewodniczący klubu PiS Michał Kurczewski podczas czwartkowej sesji podkreślał, że wprowadzane podwyżki sprawią, iż Wrocław będzie "obok Poznania najdroższym miastem w Polsce, jeśli chodzi o parkowanie". "Najdroższa z tych stref będzie wykluczać część mieszkańców Wrocławia, zakładam, że tylko zamożni będą z tego korzystać. Jesteśmy przeciwni takiemu kierunkowi kształtowania polityki miejskiej" - mówił radny.

Taką podwyżką Wrocław rzeczywiście dogania Poznań (7 zł za pierwszą godzinę) i wyprzedza Kraków (6 zł za pierwszą godzinę). Przy władze Krakowa nie zamierzają zostawać w tyle i również szykują podwyżkę cen za parkowania (abonamentów dla mieszkańców), okraszoną... podwyżką cen biletów komunikacji miejskiej.