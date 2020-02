W ubiegłym roku Volvo Car Poland po raz ósmy z rzędu pobiła rekord sprzedaży osiągając poziom 10 975 rejestracji. Także światowa sprzedaż Volvo zakończyła się ósmym z rzędu rekordem i wynikiem 705 452. Był to rok absolutnej dominacji SUV-ów, a także wzrostu zainteresowania klientów wersjami benzynowymi i hybrydami.

Zdjęcie Volvo XC40 /INTERIA.PL

W ubiegłym roku firma Volvo Car Poland po raz ósmy z rzędu odnotowała rekord sprzedaży osiągając poziom 10 975 rejestracji (wzrost o 5% w porównaniu do 2018 roku). Udział Volvo w rynku samochodów osobowych wyniósł 1,98%.



Reklama

Po raz jedenasty najchętniej wybieranym modelem segmentu premium było Volvo XC60 (4456 rejestracji). Ten SUV jest zarówno polskim, jak i światowym bestsellerem marki. Zmiana nastąpiła na miejscu drugim. Model XC40 (1769 rejestracji) wyprzedził największy model w ofercie - XC90 (1274 rejestracje). Tuż za podium znalazło się kombi V60. Ten model, wraz z odmianą V60 Cross Country, znalazł w Polsce 894 nabywców.



Tuż za nim uplasował się model V40/V40 Cross Country z wynikiem 820 rejestracji. Był to ostatni rok produkcji tego modelu. Kolejne lokaty zajęły: S90 (632 rejestracje), V90/V90 CC (602 rejestracje) i S60 (528 zarejestrowanych aut). Trzy SUV-y Volvo odpowiadają za ponad 68% sprzedaży Volvo w Polsce. Także na świecie trzy najpopularniejsze modele to SUV-y stojące na podium w tej samej kolejności, co w Polsce. Ciekawą zbieżnością zdarzeń jest fakt, że na świecie Volvo też pobiło rekord sprzedaży dokładnie ósmy raz z rzędu (705 452 auta, +9,8%).

Mniej diesla, coraz więcej hybryd

Volvo to, według metodologii przyjętej przez Instytut SAMAR, jedna z trzech najpopularniejszych marek samochodów elektrycznych w Polsce. Do tej kategorii zaliczają się zarówno samochody elektryczne, jak i hybrydy typu plug-in. W ubiegłym roku liczba tych aut w Polsce po raz pierwszy nieznacznie przekroczyła poziom 10 000 (10 232). Wśród 10 najpopularniejszych modeli, na szóstej pozycji znalazł się model XC90 T8, który jest hybrydą ładowaną z gniazdka.



W 2019 roku dalej można było obserwować trend spadającego zainteresowania silnikami Diesla. Wprawdzie wersje wysokoprężne stanowiły 52% sprzedaży Volvo w Polsce, ale w 2018 roku było to 60%, a w 2017 roku - aż 72%. Hybrydy typu plug-in wciąż stanowią margines oferty, ale z roku na rok ich pozycja się umacnia. W 2019 roku stanowiły 2,25% sprzedaży (według wydań), awansując z poziomu 1,7% w 2018 roku. W 2017 roku plug-iny wybierało tylko 1% nabywców. W zeszłym roku miał miejsce skokowy wzrost zainteresowania tzw. miękkimi hybrydami. W 2019 roku sprzedano ich aż 1089 sztuk. Licząc z modelami plug-in, Volvo sprzedało w Polsce 1342 hybrydy (wydania). W 2020 roku hybryd w Volvo będzie jeszcze więcej. Firma planuje podwojenie sprzedaży plug-inów w Polsce i dalsze zwiększanie udziału odmian mild-hybrids.

2020 - rok wielkich wyzwań



Od 2020 roku obowiązują nowe limity emisji dwutlenku węgla przez auta osobowe sprzedawane na terenie UE. Każdy sprzedany samochód, także w Polsce, trafia do koszyka określonego producenta. Pod koniec roku każdy producent będzie się rozliczał z osiągniętych poziomów średniej emisji CO2 samochodów osobowych sprzedanych w państwach członkowskich.



Dla branży motoryzacyjnej jest to ogromne wyzwanie, ponieważ średni poziom emisji ma wynieść 95 g CO2/km. Każdy producent otrzymał indywidualne kryteria emisji do spełnienia, które uwzględniają m.in. masę produkowanych aut. Ta zmiana sprawiła, że wielu producentów ogranicza ofertę swoich samochodów, podnosi ich ceny lub ogranicza dostępność aut bądź wybranych modeli.



Volvo przygotowywało się do tej zmiany od lat. Już w 2015 roku rozpoczęło przestawianie produkcji na silniki czterocylindrowe, a od 2012 roku rozwija technologię hybryd plug-in. To właśnie te odmiany wezmą na siebie ciężar obniżania średniej emisji CO2 aut Volvo w Europie. W pełni elektryczne Volvo trafi do klientów w wybranych krajach europejskich dopiero w ostatnim kwartale bieżącego roku. Znacznie wcześniej, bo już za kilka miesięcy, klienci w Polsce i innych krajach europejskich odbiorą pierwsze egzemplarze Volvo XC40 Recharge T5, czyli hybrydy ładowanej z gniazdka, która na samym prądzie może przejechać ponad 50 km. Jej oszczędny, trzycylindrowy silnik o mocy 180 KM wspierany silnikiem elektrycznym, będzie jednym z najoszczędniejszych aut marki.