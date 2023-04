Sprzedaż samochodów w Europie ponownie na plusie. Rośnie popyt na elektryki

Serwis Automotive News Europe zwrócił uwagę na szybko rosnąca sprzedaż samochodów. Po trwającym ponad dwa lata kryzysie, branża motoryzacyjna ponownie notuje znaczące wzrosty. W rzeczywistości to już ósmy miesiąc z rzędu, kiedy producenci nie mogą narzekać na brak zainteresowania nowymi modelami.

Sytuacja na rynku motoryzacyjnym ulega poprawie

Eksperci przekonują, że powodem takiego stanu rzeczy jest znacząca poprawa na globalnym rynku dostaw. Do tej pory pomimo wciąż niesłabnącego popytu na samochody, koncerny nie były w stanie dostarczać ich tyle, ile trzeba. Teraz, gdy sytuacja ulega stopniowej poprawie, producenci mogli na nowo zakasać rękawy i przystąpić do realizacji wszystkich zaległych oraz nowych zamówień. W skrócie - branża robi co może, by zrekompensować sobie ostatnie straty, a klientów od zakupu nie odstrasza nawet niesłabnąca w wielu krajach inflacja.

Największe wzrosty notują Włochy i Hiszpania

Wzrosty są szczególnie widoczne w Hiszpanii i we Włoszech, gdzie sprzedaż w ostatnim miesiącu wzrosła o 66 i kolejno 41 procent. W Niemczech, największym rynku regionu, liczba rejestracji wzrosła o 17 procent, podczas gdy we Francji o 23 procent. Także Wielka Brytania zanotowała spory skok w realizacji zamówień, który wyniósł ok. 18 procent. Największymi wzrostami mogą pochwalić się koncerny Volkswagen oraz Renault.

Innym istotnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na sprzedaż nowych samochodów, jest stale rosnący popyt na samochody elektryczne. Sprzedaż pojazdów zasilanych bateriami wzrosła o 43 procent względem poprzedniego miesiąca i obecnie ich udział w całym roku kształtuje się na poziomie 15,5 procenta.

Popyt na elektryki będzie coraz większy

Przewidywania wskazują, że popyt na pojazdy bezemisyjne ulegnie jeszcze większej poprawie. W tym roku ma zadebiutować kilka nowych modeli elektrycznych, które już teraz wzbudzają szerokie zainteresowanie wśród klientów.

