Sprowadzenie auta coraz tańsze? Dealerzy się nie ucieszą!

Pandemia sprawiła, że w 2020 sprowadziliśmy 20 proc. aut mniej niż w roku poprzednim. Ile obecnie kosztuje sprowadzenie pojazdu z zagranicy?

Motorynek Najchętniej sprowadzane auta 2020 roku. Polacy biednieją w oczach?

Ciekawy raport przygotował przewoźnik wyspecjalizowany w transporcie używanych pojazdów - firma Clictrans.pl. Z zebranych przez nią zleceń (ponad 20 tys.) wynika, że w 2020 jeszcze bardziej wzrosła przewaga Niemiec jako kraju, z którego Polacy najchętniej sprowadzają używane pojazdy. W 2020 aż 57 proc. samochodów sprowadzono od kraju właśnie od naszego zachodniego sąsiada!



Na drugim miejscu uplasowała się Francja (9,5 proc.), na trzecim - Holandia (6,9 proc.). Jednak żadne z tych państw nie miało nawet 10 proc. udziału w rynku!



Ile - średnio - kosztowało sprowadzenie samochodu do Polski? W ubiegłym roku transport pojazdu generował dla kupującego średni koszt w wysokości 1 378 zł. To o 3 proc. taniej w porównaniu do 2019 roku, gdy średni koszt wyniósł 1 414 zł.



Z grona najpopularniejszych kierunków najtańsze było sprowadzenie auta z Czech (982 zł), a najdroższe z Hiszpanii (aż 3 017 zł). Transport pojazdu na najpopularniejszej trasie, czyli z Niemiec do Polski, kosztował średnio 1 193 zł. Wzrost cen transportu zauważyć można zwłaszcza na trasach: Austria-Polska (+107 zł), Francja-Polska (+69 zł) i Włochy-Polska (+134 zł). W przeliczeniu na kilometr najtańszy był transport ze Szwajcarii (1,09 zł/km), a najdroższy z Czech (2,02 zł/km). Wzrost średniej ceny za kilometr widoczny jest na trasach z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Austrii. Najbardziej zauważalne jest to na trasie z Austrii, gdzie cena wzrosła aż o 20 groszy.



Jakie marki samochodów sprowadzamy z poszczególnych państw Starego Kontynentu? Audi jest najczęściej sprowadzaną marką z Holandii i Szwecji. Za to BMW jest numerem jeden na trasach z Niemiec, Belgii oraz Wielkiej Brytanii. Niezmiennie Polacy sprowadzają z Francji i Włoch marki pochodzące z tych krajów. Z Francji decydujemy się głównie na Renault, a z Włoch bardzo chętnie ściągamy... Fiaty.



Zgodnie z popularnym od lat trendem Polacy sprowadzają auta głównie do trzech województw: mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego. W 2020 te województwa miały łącznie 34 proc. udział w zleceniach transportowych aut. Jest to wynik podobny do tego z 2019 roku (34,4 proc.). Udział żadnego z pozostałych województw nie przekroczył 10 proc. Najbliższe tego progu było województwo dolnośląskie, które od lat jest najbliżej czołówki.