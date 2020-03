Spada sprzedaż sedanów. Przebojem suvy

W 2018 roku przez serwisy motoryzacyjne przetoczyła się elektryzującą wiadomość. Niemieckie media, powołując się na swoje kontakty w Volkswagenie, donosiły, że obecna generacja Volkswagena Passata nie doczeka się następcy.

Chociaż przedstawiciele producenta z Wolfsburga oficjalnie zdementowali pogłoski, miłośnicy modelu odetchnęli z ulgą dopiero, gdy w połowie ubiegłego roku na drogi wyjechała odświeżona generacja limuzyny z Emden.

Obawy o przyszłość pojazdów segmentu D nie są jednak pozbawione podstaw. Popularność tego typu samochodów spada z każdym rokiem. Klasyczne sedany, kombi i hatchbacki nieustannie tracą klientów na rzecz aut z nadwoziem typu suv.

Z danych firmy analitycznej JATO Dynamics wynika, że w ubiegłym roku rynek sedanów skurczył się o 7 proc. W sumie, w skali świata, do klientów trafiło 18,88 mln egzemplarzy. Dla porównania, jeszcze w roku 2018, było to 20,26 mln sztuk.

Aż 51 proc. wszystkich aut z trójbryłowym nadwoziem zarejestrowanych zostało w ubiegłym roku w Chinach. Drugim co do wielkości rynkiem zbytu są Stany Zjednoczone (wraz z Kanadą), na które przypada 22 proc. sprzedanych w ubiegłym roku sedanów. Dla porównania na Starym Kontynencie zarejestrowano zaledwie 6 proc. ogółu światowej produkcji samochodów tego typu. Identyczny wynik dotyczy rynków ameryki łacińskiej.

Nie lepiej wygląda też podsumowanie sprzedaży aut z nadwoziem hatchback. W stosunku do roku 2018 popyt na nie spadł o 12 proc. i zamknął się liczbą 9,25 mln egzemplarzy. Tego typu auta pozostają domeną europejskich nabywców. Na Stary Kontynent przypadło równe 50 proc. sprzedaży. Dla porównania do USA i Kanady trafiło zaledwie 7 proc. światowej produkcji hatchbacków, do Chin - 8 proc., a na rynki ameryki łacińskiej - 13 proc.

Warto dodać, że w Europie suvy odpowiadają już za 40 proc. ogółu rejestracji nowych samochodów. Dalej są auta segmentu B (20 proc. ogółu) i modele kompaktowe (17 proc. ogółu). Samochody miejskie odpowiadały w ubiegłym roku za 6,8 proc. rejestracji, a auta klasy średniej - za 6,7 proc. Do zdecydowanie najmniej popularnych modeli należą auta sportowe (0,6 proc. rejestracji) i luksusowe (0,2 proc. rejestracji).