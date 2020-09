Skoda Octavia teraz także w wersji e-TEC

Zdjęcie Skoda Octavia e-TEC /

Oferta Octavii na polskim rynku została poszerzona o wersję e-TEC, korzystającą z technologii miękkiej hybrydy. Rozwiązanie to umożliwia m.in. dostarczenie do silnika dodatkowych 50 Nm. System umożliwia jazdę przy wyłączonym silniku spalinowym, odzyskiwanie energii przy hamowaniu oraz wspomaganie silnika poprzez elektryczne zwiększanie mocy. Octavia e-TEC wykorzystuje rozrusznik zintegrowany z alternatorem, pracujący pod napięciem 48 V, a także akumulator litowo-jonowy. Wspiera on silnik spalinowy podczas włączania i wyłączania silnika, czyniąc je szybszym i łagodniejszym. Umieszczony pod przednim fotelem pasażera akumulator o pojemności 0,6 kWh w całości ładowany jest energią odzyskiwaną z hamowania. Może on również zasilać akumulator rozruchowy 12 V za pomocą przetwornika prądu stałego.

Octavia e-TEC dostępna jest obecnie z silnikiem 1.0 TSI o mocy 110 KM i siedmiobiegową, automatyczną skrzynią DSG. Model występuje w dwóch rodzajach nadwozia - liftback oraz kombi i (wyłącznie) z wyposażeniem Ambition. O bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów zadbają dostępne w standardzie m.in.: czołowe oraz boczne poduszki powietrzne i kurtyny z przodu, hamulec antykolizyjny, funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, asystent pasa ruchu oraz kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania. Ponadto w standardzie Octavia e-TEC oferuje przednie światła przeciwmgłowe LED, a także czujnik zmierzchu i deszczu.

Opisywana wersja wyceniona została na 96 700 zł (9600 zł więcej, niż wersja ze skrzynią manualną i bez miękkiej hybrydy) Pod koniec roku na polskim rynku pojawi się również Octavia e-TEC w wersji z silnikiem 1.5 TSI oraz automatyczną skrzynią biegów DSG.