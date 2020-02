Skoda Octavia IV. Polskie ceny

Skoda podała pierwsze ceny Octavii IV generacji. Nie są one zbyt przystępne.

Zdjęcie Skoda Octavia /

Skoda Octavia czwartej generacji jest większa i bardziej przestronna od poprzedniej wersji. Auto zostało wyposażone w najnowsze rozwiązania z zakresu systemów bezpieczeństwa. Po raz pierwszy Octavia dostępna będzie również z napędem hybrydowym typu plug-in (PHEV) oraz jako tzw. miękka hybryda (mHEV). Samochód otrzymał bogate wyposażenie standardowe a z okazji wprowadzenia na rynek polski dostępny jest w specjalnej ofercie premierowej.



Nowa Octavia to pierwsza Skoda, w której zastosowano technologię "shift by wire" do sterowania skrzynią biegów DSG. Dźwignia zmiany biegów nie jest już połączona mechanicznie ze skrzynią biegów, za to przekazuje informację o wybranym biegu elektronicznie. Zamiast znanej dźwigni DSG w konsoli środkowej umieszczono nowy moduł sterowania z małym przełącznikiem kołyskowym.



Wśród wielu z dostępnych systemów, po raz pierwszy w samochodzie Skody zastosowano Asystenta Unikania Kolizji, który aktywnie zwiększa kąt skrętu w przypadku zagrożenia zderzeniem z dowolnym obiektem na drodze. Nowością jest także system Exit Warning, który informuje kierowcę otwierającego drzwi samochodu o osobach lub obiektach zbliżających się z tyłu. Octavia może zostać wyposażona w dziewięć poduszek powietrznych.



Nowa Octavia w każdej wersji oferuje bogate wyposażenie obejmujące m.in: reflektory główne i tylne światła LED, system bezkluczykowego uruchamiania silnika KESSY GO, 2-ramienną skórzaną kierownicę, klimatyzację Climatic, elektromechaniczny hamulec postojowy, systemy bezpieczeństwa Front Assit, Lane Assist oraz Driver Alert - system wykrywający zmęczenie kierowcy, Radio Swing (8,25'', 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych), Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem 4,2'', system Smartlink oraz Bluetooth.



Reklama

A ceny? Obecnie najtańsza wersja to Octavia Ambition z silnikiem 1.5 TSI ACT o mocy 150 KM, która kosztuje 94 750 zł. Taka sama wersja z silnikiem 2.0 TDI o mocy 115 KM została wyceniona na 102 200 zł. Chcąc cieszyć się jazdą samochodem z przekładnią DSG trzeba sięgnąć po diesla o mocy 150 KM. Takie auto kosztuje 116 100 zł.



Niezależnie od wersji silnikowej dopłata do kombi wynosi 4 tys. zł.



Nieco później oferta zostanie poszerzona o wersję bazową Active, dostępną wyłącznie z silnikiem 1.0 TSI o mocy 110 KM. Takie auto będzie kosztowało 82 200 zł.



Nie znamy wciąż cen wersji hybrydowych, które również mają pojawić się w tym roku.