Rząd dokręcił śrubę - polskie firmy cierpią

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy poinformował, że w 2019 roku firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 77,8 mld zł. W większości były to środki wydane na inwestycje firm. Przedsiębiorstwa stanowią bowiem 99,4 proc. wszystkich klientów polskiej branży leasingowej.

Zdjęcie /Getty Images

Końcówka 2019 roku upłynęła pod znakiem spadków w zakresie finansowania pojazdów lekkich. Branża leasingowa w 2019 roku sfinansowała w tym segmencie pojazdy o łącznej wartości 35,3 mld zł, co stanowiło wynik niższy niż przed rokiem o 11,7 proc. Duży spadek podyktowany był nowymi regulacjami podatkowymi. Zmiany fiskalne w rozliczaniu umów leasingu na samochody osobowe, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku, przesunęły zakupy przedsiębiorców z 2019 roku na ostatni kwartał 2018 roku. Inaczej było w przypadku finansowania pojazdów dostawczych (do 3,5 t.) w 2019 roku poprawiły one swój wynik o 5,1 proc. dynamikę.

Reklama

Głównym odbiorcą nowych samochodów na polskim rynku są przedsiębiorcy - także tych z napędem elektrycznym. W 2019 roku zarejestrowali oni 6 930 elektrycznych samochodów osobowych, z czego aż 50 proc. rejestracji przypadło właśnie na firmy leasingowe! Wiele wskazuje jednak na to, że dynamiki wzrostu nie uda się utrzymać za sprawą nowych przepisów dotyczących dofinansowania do zakupu aut elektrycznych.

"Z dopłat została wyłączona najpopularniejsza aktualnie forma finansowania zakupów pojazdów elektrycznych czyli leasing. Nie znamy oficjalnego uzasadnienia takiej decyzji, ale z dyskusji jaka odbyła się z przedstawicielami administracji publicznej wynika, że objęcie leasingodawców dopłatami tworzyłoby konflikt prawny z ustawami podatkowymi w części dotyczącej definicji umowy leasingu. Wychodząc naprzeciw tym zastrzeżeniom Związek Polskiego Leasingu wspólnie z PSPA wystąpił z postulatem, aby w przypadku transakcji leasingowych dopłatami objąć nie firmy leasingowe, ale ich klientów. Mamy nadzieję, że temat dopłat dla klientów zainteresowanych leasingiem samochodów elektrycznych będzie w najbliższych miesiącach przedmiotem konsultacji publicznych" - stwierdził Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu.

Sektor leasingowy odczuwa też skutki nieudolnej polskie dyplomacji, której nie udało się zablokować zmian prawnych wdrażanych przez Unię Europejską (przepisy o Pakiecie Mobilności oraz o pracownikach delegowanych). Niekorzystne dla polskich firm transportowych zmiany przełożyły się na istotne obniżenie nastrojów firm transportowych i ograniczenie inwestycji w drugiej połowie ubiegłego roku. W efekcie cały rok 2019 zakończył się ujemną dynamiką (- 4,6 proc.) w zakresie finansowania środków transportu ciężkiego. Klienci firm leasingowych przy pomocy leasingu i pożyczki inwestycyjnej sfinansowali w ubiegłym roku takie aktywa jak: ciągniki siodłowe, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, naczepy/przyczepy, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego. Ich łączna wartość sięgnęła 18,6 mld zł.