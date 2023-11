Ruszyła wyprzedaż Toyoty bZ4X. Można oszczędzić nawet 42 tys. zł

Spis treści: 01 Toyota bZ4X z niższymi cenami. Można zaoszczędzić nawet 42 tys. zł

Na polskim rynku pierwszy elektryczny samochód Toyoty oferowany jest w odmianie z napędem na przód (204 KM) oraz z napędem na cztery koła (218 KM). Litowo-jonowy akumulator o pojemności 71,4 kWh ma oferować, według norm WLTP, zasięg na poziomie 512 km (w przypadku wersji z napędem na przód) oraz do 461 km (w odmianie z napędem na cztery koła). Według producenta uzupełnienie energii do 80 proc. ma trwać ok. 30 minut (przy wykorzystaniu ładowarki o mocy 150 kW). Przy ładowaniu prądem zmiennym uzupełnienie energii od 10 do 100 proc. ma zajmować 7 godzin.

Toyota bZ4X z niższymi cenami. Można zaoszczędzić nawet 42 tys. zł

Toyota bZ4X oferowana jest w trzech wersjach wyposażenia: Comfort, Prestige i Executive. Decydując się na samochód w pierwszej odmianie (dostępna tylko z napędem na przód) na wyposażeniu znajdziemy m.in.:

przednie światła w technologii LED

automatyczną klimatyzację dwustrefową

system bezkluczykowego dostępu do auta

kamerę cofania

8-calowy ekran multimediów

nawigację z mapami online i czteroletnią darmową transmisją danych

18-calowe felgi aluminowe

materiałową tapicerkę

Zamiast ceny katalogowej wynoszącej 246 900 zł za bZ4X w odmianie Comfort klienci zapłacą teraz 204 900 zł. Oznacza to obniżkę w wysokości 42 tys. złotych. W przypadku leasingu rata wynosi 1 236 zł (dla firm) i 1 520 zł (dla klientów prywatnych). W obu przypadkach uwzględniono dopłaty z programu "Mój elektryk".

Jaka obniżka za Toyotę bZ4X w wersji Prestige?

Zniżkami objęte są również pozostałe dwie wersje wyposażeniowe japońskiego elektryka. Za odmianę Prestige w przypadku wersji z napędem na dwa koła zapłacimy 221 900 złotych zamiast katalogowej ceny 257 900 zł (obniżka o 36 tys. zł). Jeśli natomiast klienci zdecydują się na odmianę z napędem na cztery koła. Wówczas do zapłacenia będziemy mieli 235 900 zł zamiast katalogowych 271 900 zł. Tu również oznacza to, że zapłacimy o 36 tys. zł mniej. W przypadku leasingu firmy zapłacą o 276 złotych więcej względem raty za odmianę podstawową, co daje 1 512 zł. Klienci prywatni natomiast mają do zapłacenia o 340 zł więcej, czyli 1 860 zł miesięcznie. W obu przypadkach ujęte są dopłaty w ramach programu "Mój elektryk". W tej odmianie wyposażeniowej możemy liczyć m.in. na:

12,3-calowy wyświetlacz systemu multimediów

nawigację z trybem offline i czteroletnią transmisją danych

podgrzewanie kierownicy i przednich foteli

podgrzewanie przednich wycieraczek

elektrycznie otwieraną klapę bagażnika

indukcyjną ładowarkę

przyciemniane szyby z tyłu

materiałową tapicerkę z elementami skóry syntetycznej

Ile po obniżce będzie kosztować Toyota bZ4X Executive?

Na niższe ceny klienci mogą liczyć także w przypadku topowej odmiany wyposażeniowej - Executive. Do dyspozycji otrzymujemy auto wyposażone m.in. w:

kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi

system kamer 360 stopni

system parkowania Toyota Teammate Advanced Park

system monitorowania martwego pola w lusterkach

skórzaną tapicerkę

wentylowane fotele z przodu

panoramiczny dach

20-calowe felgi aluminiowe

Za bZ4X w tej odmianie wyposażeniowej zapłacimy 242 900 zł zamiast 284 900 zł (obniżka 42 tys.) w przypadku odmiany z napędem na przód. Jeśli natomiast zdecydujemy się na wersję z napędem na cztery koła będziemy mieli do zapłacenia 256 900 zł zamiast 256 900 zł. W ramach leasingu dla firm miesięczna rata będzie o 303 zł wyższa względem wersji Prestige, co daje kwotę 1 815 zł. Klienci indywidualni będą mieli do zapłacenia 2 232 zł, czyli o 372 złote więcej w porównaniu z niższą odmianą wyposażeniową. W obu przypadkach ujęte są dopłaty w ramach programu "Mój elektryk".