Rusza przedsprzedaż Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od dzisiaj można składać zamówienia na pierwszą w historii hybrydową RAV4, którą można ładować z gniazdka.

Zdjęcie Toyota RAV4 Plug-in Hybrid / Motorynek Toyota RAV4 Plug-in Hybrid z polskimi cenami

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid korzysta z dobrze znanego układu napędowego, opartego o wolnossącą jednostkę 2.5, ale ponieważ przedni silnik elektryczny ma w jej przypadku aż 182 KM (tylny generuje 54 KM), moc systemowa to 306 KM. Pozwala to na sprint do 100 km/h w 6,0 s.

Japoński SUV korzysta z baterii o pojemności 18,1 kWh, co według producenta pozwala mu na przejechanie do 75 km w trybie elektrycznym. Przekłada się to na spalanie 1 l/100 km. Co więcej, w ruchu miejskim zasięg elektryczny ma wynosić 98 km! Czyli oficjalnie w mieście auto właściwie nie zużywa paliwa.

Ceny Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid zaczynają się od 228 900 zł. Szczegóły na temat wyposażenia i ceny pozostałych wersji wyposażenia, znajdziecie w artykule po lewej.