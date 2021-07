Rekordowy import używanych aut. Chętnych nie brakuje

Jak informuje Instytut Samar, w czerwcu po raz pierwszy zarejestrowano w naszym kraju 86 195 używanych osobowych samochodów z zagranicy (DMC do 3,5 tony). To nie tylko o 18,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tegoroczny rezultat jest najwyższym czerwcowym wynikiem od - uwaga - pięciu lat!



Skumulowana liczba pierwszych rejestracji importowanych aut używanych od początku roku to już 477 575 (+26,7 proc. rok do roku). Prognozy Samaru zakładają, że grudzień 2021 zamkniemy z wynikiem około 950 tys. sprowadzonych aut używanych.

Reklama

Systematycznie maleje zainteresowanie silnikami Diesla. Licząc od początku roku ich udział w imporcie to 42,3 proc., co jest najniższym wynikiem od trzech lat. Auta na olej napędowy są jednak wyraźnie młodsze niż pozostałe. Ich średni wiek to obecnie niespełna 11 lat. Dla porównania, statystycznie rzecz ujmując, sprowadzony samochód z silnikiem benzynowym liczy sobie obecnie 13 lat i 3 miesiące.



Nie jest to jednak do końca przypadkowe zjawisko. Warsztaty montujące instalacje gazowe donoszą o rekordowym zainteresowaniu swoimi usługami. Wygląda więc na to, że rodacy - często świadomie - decydują się na starsze auta benzynowe, które w większości nie mają jeszcze ani turbodoładowania, ani - przekreślającego sens inwestycji w LPG - bezpośredniego wtrysku paliwa.



W rankingu najczęściej sprowadzanych marek króluje Volkswagen (49 139 sztuk) przed 2. Oplem (48 223 sztuk) i 3. Fordem (44 360 sztuk). W pierwszej piątce ulubionych marek rodaków znalazły się jeszcze: 4. Audi (37 543 sztuk) i 5. Renault (31 477 sztuk). Zestawienie najchętniej importowanych w tym roku modeli otwiera Audi A4 (A4 14 167 sztuk). Drugie miejsce zajmuje Opel Astra (13 370 sztuk). Trzecie - Volkswagen Golf (12 399 sztuk). Zaraz za podium znalazło się 4. BMW serii 3 (10 105 sztuk) i 5. Audi A3 (8 417 sztuk).