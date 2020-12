Pomimo pandemii Volvo znowu notuje wzrost sprzedaży

Volvo konsekwentnie nadrabia spadek sprzedaży z pierwszej połowy roku. Listopad był piątym miesiącem z rzędu, w którym globalna sprzedaż wzrosła. Licząc miesiąc do miesiąca: o 6,4%. Spadek sprzedaży od początek roku stopniał do poziomu -7,6%.

Listopadowy wzrost sprzedaży, który wyniósł 6,4%, to zasługa przede wszystkim dobrych wyników osiągniętych przez chiński i amerykański oddział marki. Te rynki całkowicie nadrobiły już straty sprzedaży z początku roku, a dealerzy Państwa Środka zmierzają do pobicia rekordu sprzedaży. W listopadzie firma wydała klientom na całym świecie 66 579 samochodów. Co jest kluczem do sukcesu? Odpowiedź zawiera się w jednym słowie: SUV-y.

Sukces hybryd ładowanych z gniazdka

Hybrydy ładowane z gniazdka stanowiły 16,4% globalnej sprzedaży Volvo. Ich udział wzrósł dwukrotnie w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, a w Europie osiągnął poziom 27,8%. To o tyle ważne, że w 2020 roku zostały wprowadzone nowe limity CO2 dla wszystkich producentów sprzedających samochody osobowe na terenie UE. Volvo jest jednym z producentów, który spełnia te limity z rezerwą. A nadwyżki emisyjne sprzeda w ramach poolingu innym producentom.

Chiny i USA - spełnia się optymistyczny scenariusz

Od stycznia do końca listopada Volvo Cars wydało klientom 582 997 samochodów, czyli o 7,6 % mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W Chinach sprzedaż osiągnęła poziom 18 032 samochodów, czyli o 24,3 % więcej niż w listopadzie 2019. Po jedenastu miesiącach bieżącego roku sprzedaż wzrosła o 7,2% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Sprzedaż w USA w listopadzie nadal rosła i osiągnęła poziom 11 590 samochodów, co stanowi wzrost o 20,3 % w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy sprzedaż w USA osiągnęła poziom 95 885 samochodów, czyli niemal identyczny jaki osiągnięto w tym samym okresie 2019 roku. Różnica wynosi dokładnie... 11 aut.

Europa - rekonwalescencja trwa

Najgłębsze spadki na Starym Kontynencie należą do przeszłości, ale tutaj odbicie sprzedaży jeszcze nie nastąpiło. Sprzedaż Volvo Cars w Europie zamknęła się liczbą 26 094 aut, co oznacza spadek o 10,8 % w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Po jedenastu miesiącach bieżącego roku sprzedaż spadła o 17,0% (w odniesieniu do okresu I-XI.2019).

Polska - o krok od zielonej wyspy

Rynek nowych aut osobowych w Polsce skurczył się po jedenastu miesiącach prawie o jedną czwartą. Znacznie mniej stracił segment premium, a Volvo przez okres pandemii przechodzi suchą stopą. W listopadzie zarejestrowano w Polsce 933 nowe auta osobowe marki - to oznacza wzrost o 10,55% w porównaniu do listopada 2019. Po jedenastu miesiącach Volvo Car Poland może pochwalić się wynikiem 10 084 rejestracji, co przekłada się na udział w rynku aut osobowych na poziomie 2,68%. W tym samym okresie 2019 roku ten wskaźnik wynosił 2,03%. Od początku roku Volvo Car Poland odnotowało spadek rejestracji o 1,27%. To jeden z najlepszych wyników w kraju.

SUV-y niezmiennie na czele



W listopadzie naszym bestsellerem był model XC60, za nim uplasował się mniejszy SUV: XC40. Podium zamyka XC90. W listopadzie SUV-y stanowiły 73,4% całkowitej sprzedaży firmy. Dla porównania w listopadzie 2019 roku ich udział wynosił 68,0%.