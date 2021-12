W związku z przepisami przyjętymi w ramach Polskiego Ładu, zmieniają się zasady dotyczące wykupu pojazdów do majątku prywatnego dla firm po zakończeniu umowy leasingu. Od 1 stycznia 2022 roku w takiej sytuacji przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego i VAT przy sprzedaży samochodu.

Do tej pory leasingobiorcy mogli prywatnie wykupić auto po zakończeniu umowy leasingowej, a następnie odsprzedać je innej osobie po pół roku użytkowania, bez konieczności płacenia podatku dochodowego.

Od stycznia 2022 roku nowe przepisy wydłużą ten okres aż do 6 lat. Chcąc sprzedać samochód przed ich upływem, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić podatek od wartości pojazdu. Zmiany obejmą także podatek VAT.

Reklama

Obecnie płaci się go od ostatniej raty leasingowej, czyli w praktyce wynosi on 1 proc. wartości samochodu. Nowe przepisy sprawiają jednak, że w przypadku zakupu pojazdu do majątku prywatnego będzie on płacony od realnej wartości rynkowej auta, a nie od wartości wykupu.



Przepisy przyjęte w ramach Polskiego Ładu mogą doprowadzić do zmiany preferencji przedsiębiorców odnośnie formy finansowania – komentuje Maciej Wytwicki z Santander Consumer Multirent.

Polski Ład a leasing samochodu

Analitycy rynkowi przewidują, że w związku z tym zwiększy się popularność produktów z wysoką wartością wykupu typu TCM lub Full Service Leasing. Druga opcja może okazać się ciekawa zwłaszcza dla tych klientów, którym nie zależy na wykupieniu auta po zakończeniu umowy. Klient po wygaśnięciu umowy oddaje samochód firmie wypożyczającej i bierze kolejny w zamian za ustalony miesięczny abonament.

Na tym etapie są to jednak jedynie przewidywania, a więcej w tym kontekście będzie można powiedzieć dopiero po I kwartale 2022 roku.

Już teraz można jednak dostrzec, że propozycja Polskiego Ładu doprowadziła do sytuacji, w której duża część klientów zdecydowała się na przedterminowe zakończenie umowy leasingowej jeszcze w 2021 roku, aby uniknąć konieczności poddania się nowym zasadom wykupu i sprzedaży auta.

Przepisy mają obowiązywać bowiem także względem już zaciągniętych zobowiązań, które zakończą się po 1 stycznia 2022 r.