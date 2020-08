Policja się zbroi. Na potęgę kupuje nowy sprzęt

Policja nadrabia wieloletnie zaległości w modernizacji sprzętu. W ostatnich kilku miesiącach ogłoszono przetargi na zakup ponad 600 radiowozów. Są wśród nich zarówno auta dla drogówki, vany dla służb patrolowych czy nieoznakowane pojazdy do pracy operacyjnej.

Zdjęcie Policja systematycznie się zbroi /Jan Graczyński /East News Duży zakup nieoznakowanych radiowozów. Nowy model!

Kilka dni temu poznaliśmy wyniki przetargu na zakup 90 nieoznakowanych samochodów segmentu C realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie. Nowe Toyoty Corolle w wersji Comfort trafić mają do jednostek w całym kraju i zastąpić najbardziej wyeksploatowane pojazdy. To jednak zaledwie ułamek z planowanych na ten rok zakupów. Jeśli uda się zrealizować wszystkie ogłoszone przetargi, policyjny park maszyn wzbogacić się może w najbliższym czasie o grupo ponad 600 samochodów!

Co ciekawe nie chodzi wyłącznie o standardowe pojazdy dla drogówki, prewencji czy kryminalnych. Wśród przetargów znajdziemy też nietypowe, przynajmniej na pierwszy rzut oka, informacje dotyczące zakupu aut elektrycznych lub specjalistycznych.

Przykładowo - w ubiegłym miesiącu Komenda Stołeczna Policji poinformowała o udzieleniu zamówienia na sześć nowych oznakowanych samochodów z napędem elektrycznym. Wcześniej o postępowaniu dotyczącym zakupu czterech elektrycznych (również oznakowanych) radiowozów informowała np. policja z Wrocławia. Auta trafić mają na służbowy parking najpóźniej 30 listopada bieżącego roku.

Na "ekologiczne" pojazdy stawiają też policjanci z Krakowa, gdzie przybyć ma 25 hybrydowych aut z nadwoziem kombi. Warto dodać, że lokalna policja eksploatuje już tego typu samochody. W barwach krakowskiej policji spotkać można np. hybrydowe Toyoty Auris w wersji kombi. Podobne pojazdy zobaczyć też można na Śląsku (Katowice) i Dolnym Śląsku (Wałbrzych).

Warto przypomnieć, że jeszcze w lutym tego roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłosiła przetarg na zakup "pojazdu specjalistycznego z platformą szturmową" wyposażoną w podnoszone pomosty. Pojazd służyć ma do działań antyterrorystycznych i ratownictwa. Dwie niezależne platformy posiadać mają "wysokość operacyjną" minimum 6 metrów. Dzięki temu szturmowcy lub ratownicy - będą mogli dostać się bezpośrednio na pokład samolotu czy do budynku. Specjalistyczny sprzęt trafić ma do Krakowa najpóźniej w połowie maja przyszłego roku.

Pozostając w temacie nietypowych pojazdów - warszawska drogówka wzbogaci się w niedługim czasie m.in. o dwa mobilne centra nadzoru nad ruchem drogowym oraz... ciężarowy holownik pojazdów. Niedawno informowaliśmy również o przetargu na dwa "skrycie opancerzone" suvy (odporność balistyczna minimum VR6) dla Komendy Głównej Policji.

W sumie, w ramach przetargów ogłoszonych w samej tylko pierwszej połowie bieżącego roku do Policji trafić może grubo ponad 600 nowych aut. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku formacja zakupiła blisko 1800 sztuk różnego rodzaju sprzętu transportowego za łączną kwotę niemal 240 mln zł. Na liście zakupów, oprócz różnej maści radiowozów, pojawiły się też m.in.: motocykle, więźniarki, łodzie i autobusy.