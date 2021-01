Początek roku ze słabą sprzedażą nowych aut

W pierwszych 20 dniach stycznia br. zarejestrowano 16 659 nowych samochodów osobowych, tj. o 19,6 proc. mniej niż w tym samym okresie 2020 roku - podał w czwartek Samar. Samochodów dostawczych było 2,3 tys. sztuk, czyli o 6,3 proc. więcej rdr.

Zdjęcie /Wojciech Stóżyk /Reporter

Według Instytutu Samar, w analizowanym okresie było 12 dni roboczych, dokładnie tyle samo co w 2020 roku. W całym styczniu będzie 19 dni roboczych, o 2 mniej w porównaniu do stycznia roku ubiegłego, więc teoretycznie miesięczne dane powinny być nieco słabsze.

Dane po 20 dniach nie pokazują jednak rzeczywistego obrazu rynku, ponieważ duża część aut zarejestrowanych na dealerów pod koniec ubiegłego roku dopiero teraz trafia do docelowych odbiorców - wskazują analitycy Instytutu.



W przypadku samochodów osobowych po 20 dniach stycznia rejestracje na osoby fizyczne spadły o 24,4 proc. (5 787 sztuk), natomiast na firmy spadły o 16,8 proc., do poziomu 10 872 sztuk. W analizowanym okresie tylko wypożyczalnie samochodowe zarejestrowały o 338 sztuk więcej samochodów niż przed rokiem, oznacza wzrost o 39,1 proc.



W tym samym czasie firmy leasingowe, które mają blisko 57 proc. w rynku - odnotowały spadek o 16,3 proc. Firmy, które rejestrują na siebie samochody bezpośrednio, zarejestrowały tyle samo aut co CFM-y (po 1 550 sztuk), ale w ich przypadku spadek wyniósł tylko 1,7 proc., a dla firm CFM aż 17,6 proc. - czytamy.



Samar wskazał, że liderem w grupie samochodów osobowych jest Toyota z wynikiem 3 467 sztuk, przed Skodą - 2 130 sztuk i Volkswagenem, który sprzedał w tym czasie 2083 auta. Wśród modeli stawce przewodzą dwie Toyoty - Corolla i Yaris z wynikami odpowiednio 947 i 876 sztuk Na trzecim miejscu podium uplasował się Volkswagen T-Roc z wynikiem 703 egzemplarzy.



Po 20 dniach stycznia segment premium odnotował 5-procentowy wzrost rejestracji z wynikiem 3 376 sztuk, gdzie dominowały trzy marki: BMW, Mercedes i Volvo.



Według Samaru, dzięki 2 034 rejestracjom, rynek samochodów użytkowych o dmc do 3,5t urósł o 6,3 proc. Wzrost odnotowały zarówno na osoby fizyczne (412 sztuk co daje wzrost o 15,1 proc.), jak i firmy: 1 892 sztuk, czyli więcej o 4,5 proc.). Dwa kluczowe kanały dystrybucji, stanowiące blisko 3/4 rejestracji w analizowanym okresie, to firmy leasingowe (1 207 sztuk +26 proc.) oraz firmy rejestrujące na siebie bezpośrednio (509 sztuk, wzrost o 15,9 proc.).



Liderem na rynku samochodów dostawczych jest po pierwszej dekadzie stycznia Ford z wynikiem 431 sztuk, przed Fiatem 330 pojazdów i Volkswagenem 316. W zestawieniu najczęściej rejestrowanych modeli prowadzi Fiat Ducato z wynikiem 233 sztuk), drugi model IVECO Daily 197 sztuk i Renault Master 187 sprzedanych egzemplarzy.



Według prognoz Samaru, w 2021 roku sprzedaż nowych samochodów osobowych wyniesie ok. 467 tys. sztuk co oznacza wzrost o 9,9 proc. rdr. Szacowany wynik sprzedaży nowych samochodów dostawczych to 63 tys. sztuk czyli o 8,6 proc. więcej rdr.