Początek roku to okazja, by taniej kupić samochód

​Pandemia doprowadziła do powstania większych niż zwykle zapasów samochodów u dealerów motoryzacyjnych - mówił Dariusz Balcerzyk z Samaru. Dodał, że upusty zaczynają się od ok. 10 proc. dla marek popularnych, a w segmencie premium 20-30 proc.

Na początku roku można liczyć na obniżki cen

Jak wskazał ekspert Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, przełom roku to okres tradycyjnych wyprzedaży aut z kończącego się rocznika. Sprzedawcy zachęcają klientów do zakupu nowego samochodu.

"Dealerzy, napędzają sprzedaż w ostatnich miesiącach roku, a wyprzedaże trwają zwykle jeszcze do końca I kwartału roku następnego, a czasem nawet i dłużej" - wskazał. Nierzadko zdarza się, że w ofercie sprzedażowej dealerów znajdują się auta sprzed dwóch lat - zaznaczył.



Według eksperta 2020 rok, ze względu na pandemię koronawirusa, był wyjątkowy dla rynku nowych samochodów. Epidemia i związane z nią zamknięcie salonów dealerskich oraz fabryk samochodów zaburzyły w znacznym stopniu zakładane jeszcze pod koniec 2019 roku cele sprzedażowe.



"Taka sytuacja doprowadziła m.in. do powstania sporych, większych niż zwykle, zapasów aut u dealerów" - wyjaśnił.



"Co więcej, z początkiem 2021 roku weszła w życie nowa norma Euro 6d FCM, zobowiązująca producentów do wyposażania samochodów w urządzenia monitorujące zużycie paliwa lub energii elektrycznej. Pojazdy, które nie są w nie wyposażone, nie mogą być już rejestrowane, o ile nie znalazły się w puli tzw. końcowej partii produkcji" - dodał.



Jak wyjaśnił, w przypadku aut osobowych okres ten wynosi najczęściej rok i obejmuje pulę 10 proc. samochodów ulokowanych przez producenta na rynku w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę zmiany normy emisji.



Według Balcerzyka ubocznym nowej normy od tego roku było wzmożenie w końcu ub. roku wyprzedaży, a także wzrost samorejestracji aut przez dealerów. "Samochody zarejestrowane przez nich w grudniu 2020 r., trafią do sprzedaży w bieżącym roku, ale już jako używane, a więc prawdopodobnie z niższymi cenami" - wskazał.



"Jak bardzo niższymi? Tu nie ma reguły, wiele zależy od marki auta, modelu, wersji i wyposażenia" - dodał. Wskazał, że przypadku marek popularnych rabaty oscylują w okolicach 10 proc., większe upusty można uzyskać w markach premium. "Tu sięgać one mogą nawet do 20-30 proc." - podał.



Jak podkreślił, upust zależy też od liczby aut, które chcemy kupić (przy czym zakupy flotowe rządzą się własnymi prawami rabatowymi), a także od desperacji sprzedawcy, by pozbyć się konkretnego samochodu.



"Warto zatem śledzić akcje promocyjne poszczególnych firm, to podczas nich padają czasem w materiałach promocyjnych konkretne kwoty upustów (od kilku nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych), a także negocjować ostateczną cenę" - zaznaczył.



Ekspert dodał, że nawet jeśli nie uzyska się oczekiwanego rabatu w gotówce, to pozostaje jeszcze walka o dodatkowe wyposażenie w ramach ustalonej ceny.



Z danych IBRM Samar wynika, że sprzedaż w 2020 roku w Polsce samochodów o DMC do 3,5 ton przekroczyła 488 tys. sztuk, co oznacza spadek o 21,98 proc. w stosunku do roku 2019.