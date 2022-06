Pięć benzyn na jednego diesla. To już się dzieje w Polsce

Maj 2022 zamknął się wynikiem 41 199 rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony. To o 12,8 proc. (-6 054 sztuk) mniej niż w maju ubiegłego roku. Był to już 11. miesiąc ze spadkiem rejestracji zapoczątkowanym w połowie ubiegłego roku.



Poziom rejestracji w ostatnim miesiącu jest dużo poniżej średniej z lat 2017-2021, nie wliczając maja 2020 r. (pierwszy rok pandemii Covid-19), która wynosi 46,1 tys. sztuk - zauważa PZPM.

W sumie, od początku 2022 roku, zarejestrowano 198 886 samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Było to o 13,6 proc. mniej (-31 393 sztuk) niż w tym samym okresie 2021 roku. Rynek samochodów osobowych od początku 2022r osiągnął 172 820 sztuk (-13,1 proc.; -26 054 sztuk), a dostawczych 26 046 szt. (-17,0 proc.; -5 339 sztuk).



W całej grupie samochodów osobowych zarejestrowano 28 621 klasycznych hybryd (+24,1 proc.) i 28 819 tzw. miękkich hybryd (-3,1 proc). Nadal dynamicznie zwiększa się rynek samochodów bateryjnych (BEV) +100,9 proc. do (3 826 sztuk) i hybryd plug-in - (wzrost o 11,6 proc. do 4 086 sztuk).



Dominującą pozycję rynkową (48,5 proc.) mają samochody z silnikiem benzynowym. Tych od początku roku przybyło już 83 822 szt. (-22,4 proc.). Na auta z silnikami Diesla od początku roku przypada zaledwie 10,6 proc. rynku. Obecnie sprzedaje się ich już pięciokrotnie razy mniej niż benzynowych. Oznacza to zaledwie 18 327 rejestracji i spadek o 33,8 proc. rok do roku.



W ujęciu od początku roku w rankingu marek prowadzą:

Toyota - 30,9 tys. rejestracji,



Kia - 15,5 tys. rejestracji,



Skoda - 14,5 tys. rejestracji,

Hyundai - 12 tys. rejestracji,



Volkswagen - 11,9 tys. rejestracji.



Zestawienie najchętniej kupowanych modeli (liczba rejestracji od 1 stycznia do końca maja 2022) prezentuje się następująco:



Toyota Corolla - 8,9 tys. rejestracji,

Kia Sportage - 5,3 tys. rejestracji,

Toyota Yaris - 5,2 tys. rejestracji,

Toyota RAV4 - 5,2 tys. rejestracji,

Hyundai Tucson - 4,6 tys. rejestracj.

