Oto najchętniej kupowane samochody w Europie. Sensacyjny lider

W pierwszym kwartale ogólna liczba sprzedaży samochodów w Europie wzrosła do ponad 3 220 806 sztuk. Oznacza to wzrost o 17 proc. względem analogicznego okresu roku 2022. Jest to również najlepszy wynik od 2019 roku, a więc od czasów przedpandemicznych. To wskazuje, że producenci wreszcie uporali się z zerwanymi łańcuchami dostaw i stopniowo realizują złożone zamówienia.

Tesla Model Y najpopularniejsza

Najlepiej sprzedającym się samochodem w pierwszym kwartale 2023 roku była Tesla Model Y. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy model znalazł się na 31. miejscu, zanotował wzrost sprzedaży o 173 proc. Tesla znajdowała się już na szczycie podium jednak wyłącznie w ujęciu miesięcznym (np. w marcu). Pierwsze miejsce najlepiej sprzedających się aut w całym kwartale jest nowością.

Wzrost sprzedaży Modelu Y odbył się kosztem rejestracji Modelu 3. W pierwszym kwartale tego roku sprzedano o 40 proc. mniej egzemplarzy Modelu 3 niż w pierwszym kwartale 2022 roku. Samochód nie znalazł się w ogóle na liście 25 najlepiej sprzedających się modeli w tym roku. Przypomnijmy, że Model 3 to klasyczny sedan, a w Europie systematycznie rośnie sprzedaż crossoverów.

Na kolejnych miejscach zestawienia najchętniej kupowanych modeli znalazły się modele producentów europejskich. Druga lokata przypadła Dacii Sandero (wzrost o 27 proc.), a trzecia - Volkswagenowi T-Roc (wzrost o 3 proc.).

Wśród producentów najwięcej aut sprzedał Volkswagen (wzrost o 25 proc.), przed Toyotą (wzrost o 19 proc.) i Peugeotem (wzrost o 9 proc.). Tesla może tutaj mówić o umiarkowanym sukcesie. Sprzedaż jej pojazdów wzrosła o 58 proc., ale marka uplasowała się na 16. pozycji.

Rekord sprzedaży samochodów elektrycznych

Elektryczne samochody stanowiły 13,4 proc. sprzedaży w minionym kwartale, a ich łączna liczba wyniosła 430 700 egzemplarzy, co jest wynikiem rekordowym.

Wśród najchętniej kupowanych aut elektrycznych dominują Tesle (Model Y i 3), na dwóch kolejnych pozycjach są samochody Volkswagena - ID.3 i ID.4.

