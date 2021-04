Nowy system poboru opłat za drogi coraz bliżej

Okres przejściowy po wprowadzeniu nowego systemu poboru opłat drogowych e-TOLL, kiedy równolegle będzie działał jeszcze dotychczasowy system viaTOLL, prawdopodobnie zostanie wydłużony - poinformował w środę pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch.

Zanim ViaToll zostanie wyłączony oba systemy będą działać równolegle

“W okresie przejściowym, który nie wiemy jeszcze, jaki będzie (...) to może być dłużej o miesiąc, maksymalnie o trzy miesiące do 30 września. Jeśli będzie podjęta taka decyzja o przedłużeniu okresu przejściowego to będą musiały zostać podjęte rozmowy, aby zabezpieczyć usługi związane z funkcjonowaniem systemu viaTOLL" - powiedział Koch podczas konferencji.

Dodał, że aby wydłużyć okres przejściowy konieczne będą zmiany ustawowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin system poboru opłat viaTOLL ma działać do końca czerwca 2021 roku, co oznacza, że dwa systemy będą działały równolegle przez miesiąc.

Uruchomienie strony internetowej nowego systemu poboru opłat drogowych e-TOLL zaplanowano na pierwszą połowę maja tego roku. Strona ta ma informować o wszelkich aspektach związanych z funkcjonowaniem nowego systemu e-TOLL; będą tam także informacje o płatnych odcinkach dróg czy kalkulator pozwalający na wyliczenie odpowiedniej opłaty należnej za przejazd po danej trasie.

Użytkownicy systemu będą mogli się rejestrować i zakładać konta w nowym systemie od drugiej połowy maja. Rozpoczęcie poboru opłaty w tym systemie przewidziane jest natomiast na pierwszą połowę czerwca.

Systemem e-TOLL, oparty o pozycjonowanie satelitarne, to następca systemu via-TOLL, opartego o pozycjonowanie radiowe, który służy do poboru opłat od pojazdów lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej za przejazd po niektórych odcinkach dróg krajowych. Za przejazd muszą płacić m.in. ciężarówki, autobusy czy samochody osobowe z przyczepami, jeśli dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu jest większa od 3,5 tony.(