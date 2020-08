Nowy Ford Explorer z polskimi cenami

Explorer po latach nieobecności wraca do Europy, ale z uwagi na przepisy dotyczące norm emisji spalin oraz emisji CO2, jedynie w najmocniejszej wersji silnikowej, będącej jednocześnie hybrydą plug-in.

Zdjęcie Ford Explorer /

Nowy Explorer to SUV projektowany głównie z myślą o rynku amerykańskim i widać to w jego rozmiarach. Auto ma ponad 5 m długości, ponad 2,1 m szerokości, a jego rozstaw osi przekracza 3 m. Do jego napędu służy 3-litrowy silnik EcoBoost, z którym współpracuje elektryczny motor, co daje w sumie 457 KM oraz aż 825 Nm. Sprint do 100 km/h trwa równe 6 sekund, co jest spowodowane słuszną masą własną - niemal 2,5 t.

Reklama

Ford Explorer jest dostępny w Polsce w dwóch, niemal identycznie wyposażonych, bogato wyposażonych wersjach. ST-Line ma sportowe dodatki stylistyczne oraz zawieszenie, a wyceniono ją na 372 700 zł. Alternatywą jest odmiana Platinum, nastawiona bardziej luksusowo i wyceniona na 374 700 zł.

Zdjęcie Ford Explorer /

W obu przypadkach zawieszenie standardowe obejmuje między innymi zestaw asystentów kierowcy (adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu, monitorowanie martwego pola w lusterkach, asystent parkowania), wszystkie światła w technologii LED, nawigację z 10-calowym ekranem, wirtualne zegary, nagłośnienie B&O Play z 13 głośnikami, trójstrefową klimatyzację, panoramiczny otwierany dach oraz elektrycznie sterowane fotele z funkcją masażu.