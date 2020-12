Nowe radiowozy policji. Również elektryczne

​16 nowych samochodów, w tym cztery elektryczne, trafiło do dolnośląskiego garnizonu policji. Nowe auta zostały kupione ze środków pochodzących z programu modernizacji policji, pieniędzy lokalnych samorządów oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Jak poformował w środę Wojciech Jabłoński z biura prasowego dolnośląskiej policji, spośród 16 nowych aut, które trafiły do garnizonu dolnośląskiej policji, cztery to auta elektryczne. "To samochody, które wykorzystywane będą do codziennej służby patrolowej oraz operacyjnej, oraz takie, które ze względu na odpowiednio dobrane wyposażenie będą sprawdzały się w trakcie realizacji konkretnych zadań - specjalny pojazd marki Kawasaki Mule, który trafi do komendy w Złotoryi i będzie wykorzystywany w trudno dostępnych miejscach, na przykład na terenach leśnych" - wskazał Jabłoński.

Samochody trafią do komend miejskich we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, oraz komend powiatowych w Głogowie, Świdnicy i Złotoryi.



Nowe auta zostały kupione ze środków pochodzących z programu modernizacji policji, pieniędzy lokalnych samorządów oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

