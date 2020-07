Nowa Kia Sorento wchodzi do sprzedaży

Kia wprowadza do sprzedaży Sorento IV generacji. Poznaliśmy już ceny tego modelu, który debiutować miał w marcu na odwołanym salonie w Genewie.

Nowa Kia Sorento - pierwsze szczegóły techniczne

Sorento stoi na szczycie gamy SUV-ów oferowanych w Europie przez markę Kia. Czwarta generacja jednocześnie bardziej przestronne wnętrze, lepsze osiągi i większą wydajność zespołów napędowych nie tylko niż dotychczasowy model.

Ceny Sorento, bogato wyposażonego już w wersji podstawowej, zaczynają się od 157 900 zł za 230-konną hybrydę z napędem na przednie koła, w wersji wyposażenia M. Bogatsza wersja L jest droższa o 13.000 zł, a topowa XL - o 26.000 zł. Napęd na cztery koła w hybrydowym Sorento wymaga dopłaty 9 tys. zł.

Za flagowego SUV-a marki Kia napędzanego 202-konnym silnikiem Diesla i standardowo wyposażonego w napęd na cztery koła trzeba zapłacić minimum 189 900 zł. W chwili uruchomienia sprzedaży nowe Sorento z najbogatszym wyposażeniem XL będzie dostępne w wersji limitowanej Prestige Line, z pakietem wyposażenia o wartości 23 000 zł oferowanym w promocyjnej cenie 18 000 zł.

Wyposażenie standardowe nowego Sorento obejmuje - między innymi - światła przednie i tylne w technologii LED, cyfrowe zegary z kolorowym ekranem o przekątnej 12,3" (Kia Supervision Cluster), 8-calowy ekran systemu multimedialnego, kamerę cofania, tuner DAB, interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, automatyczną dwustrefową klimatyzację z filtrem cząstek PM 2,5 i automatycznym trybem oczyszczania powietrza w kabinie, aktywny tempomat z funkcją Stop & Go oraz inteligentnym ogranicznikiem prędkości, asystenta utrzymania auta pośrodku pasa ruchu, asystenta hamowania z funkcją unikania kolizji podczas skrętu w lewo, 7 poduszek powietrznych (w tym centralną między fotelami), system powiadamiania ratunkowego e-call, system automatycznego hamowania po kolizji, system automatycznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, światła przeciwmgielne i do jazdy dziennej LED, elektrycznie składane i podgrzewane lusterka z kierunkowskazami w technologii LED, elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne, skórzaną kierownicę z łopatkami do zmiany biegów, wybór trybów jazdy miejskiej i terenowej oraz relingi dachowe.

W skład wyposażenia wersji limitowanej Prestige Line wchodzą - system Blind Spot View Monitor wyświetlający na zegarach podgląd martwego pola, Round View Camera - kamera 360°, Parking Collision Avoidance Assist - system monitorujący za pomocą kamery i czujników przestrzeń za pojazdem podczas cofania i mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z pieszym lub przeszkodą, Head-up display, skórzana tapicerka Nappa, wentylowane przednie fotele, system audio BOSE z 12 głośnikami, elektryczna regulacja fotela kierowcy z pamięcią ustawienia, elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego (w fotelu kierowcy 4-kierunkowa, w fotelu pasażera 2-kierunkowa), samopoziomujące tylne zawieszenie (bez użycia elektroniki, Nivomat), aluminiowe nakładki na pedały oraz podsufitka w kolorze czarnym.

Flagowy SUV marki Kia po raz pierwszy będzie oferowany ze zelektryfikowanymi układami napędowymi. Do wyboru będą wersje hybrydowa i hybrydowa typu plug-in.

Hybrydowy układ napędowy Sorento składa się z 1,6-litrowej jednostki napędowej T-GDi o mocy 180 KM (turbodoładowanej z bezpośrednim wtryskiem benzyny), silnika elektrycznego o mocy 60 KM i litowo-jonowego akumulatora o pojemności 1,49 kWh. Akumulator znajduje się pod podłogą i nie ogranicza ani przestrzeni w kabinie, ani pojemności bagażnika.

Maksymalna moc hybrydowego układu napędowego wynosi 230 KM, a maksymalny moment obrotowy - 350 Nm. Nowy 1,6-litrowy silnik T-GDi jest wyposażony w technologię CVVD (Continuous Variable Valve Duration), dzięki której czas otwarcia zaworów może być zmienny i zależy od warunków jazdy. Zasługą systemu CVVD są lepsze osiągi silnika szczególnie w zakresie niskich i średnich prędkości obrotowych wału korbowego oraz niższe zużycie paliwa.

Moment obrotowy jest przekazywany do kół za pośrednictwem sześciostopniowej przekładni automatycznej (AT6) i zintegrowanego z nią elektrycznego urządzenia, które umożliwia jednoczesny transfer momentu obrotowego jednostki napędowej i silnika elektrycznego, przy minimalnych stratach energii. W efekcie reakcja na przyspieszenie przy dowolnej prędkości jazdy jest natychmiastowa.

W chwili rozpoczęcia sprzedaży hybrydowe Sorento będzie oferowane na wybranych rynkach w Europie. Później, do końca 2020 roku, dołączą pozostałe kraje. W 2021 roku oferta poszerzy się o Sorento w wersji hybrydowej typu plug-in.

W chwili rynkowego debiutu nowego Sorento nabywcy w Europie do wyboru będą mieli również wersję napędzaną nowym, czterocylindrowym silnikiem wysokoprężnym o pojemności 2,2 litra, który należy do rodziny "Smartstream". Ta jednostka napędowa dysponuje maksymalną mocą 202 KM i maksymalnym momentem obrotowym wynoszącym 440 Nm.

Nowy aluminiowy blok silnika jest o 19,5 kg lżejszy od żeliwnego, stosowanego w poprzedniej wersji tej jednostki napędowej. Cały silnik waży o 38,2 kg mniej niż analogiczna jednostka napędowa w Sorento trzeciej generacji. Silnik 2.2 CRDi seryjnie współpracuje z nową 8-stopniową przekładnią o dwóch sprzęgłach (DCT8), które pracują w kąpieli olejowej.

Nowe Sorento napędzane 202-konnym silnikiem Diesla może ciągnąć hamowaną przyczepę o masie do 2500 kg, a 230-konne hybrydowe - do 1650 kg.