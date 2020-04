Normy i spalin i koronawirus zamroziły sprzedaż aut

​Podwyżki w salonach aut - tylko w pierwszym kwartale ceny wzrosły o ponad 11 proc. Za nowy samochód trzeba było zapłacić średnio ponad 119 tys. zł - pisze w środowym wydaniu "Puls Biznesu".

Zdjęcie Dobre ceny można uzyskać w przypadku aut, które już stoją u dilerów /Getty Images

Gazeta podaje, że pandemia pogłębiła notowany od początku roku spadek popytu na nowe samochody osobowe w całej Europie. "1 kw. zakończył się w UE wynikiem o ponad 25 proc. niższym od zanotowanego rok wcześniej, a marzec był słabszy aż o 55 proc. Wyniki kolejnych miesięcy będą z pewnością jeszcze gorsze. Liczba rejestracji nowych aut w kwietniu i maju może być na wybranych rynkach, w tym w Polsce, niższa nawet o 80 proc. w porównaniu z takim samym okresem 2019 r. Drastyczny spadek popytu spowodował obniżkę cen w salonach, ale nie zatrzyma ich wzrostu" - czytamy.

Reklama

Prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar Wojciech Drzewiecki mówi, że atrakcyjne ceny samochodów można spotkać jedynie w wypadku pojazdów, które stoją już na placach dilerów czy importerów. "Mimo to sądzę, że dolny poziom cen został już osiągnięty. Dodatkowe obniżki cen wyprzedawanych aut będą należały do przeszłości" - zaznacza.



Jak informuje dziennik, nie tylko stan epidemii zaburzył tegoroczną "wyprzedaż rocznika" i mógł skłonić dilerów chcących pozbyć się aut z magazynów do rezygnacji z części marży - na tę sytuację wpłynął też kurs złotego wobec euro. "Importerzy rozliczają się w euro. Słabnący złoty oznacza podniesienie cen sprowadzanych nowych aut" - tłumaczy Drzewiecki.



Jego zdaniem pandemia nie ma wpływu na ceny aut w Europie. "Głównym czynnikiem są wyśrubowane normy emisji obowiązujące na naszym kontynencie i spodziewane kary związane z ich przekroczeniem. Część producentów już je wliczyła w ceny. Innym czynnikiem są koszty wynikające z konieczności, wymaganego europejskim prawem, wyposażania aut m.in. w systemy asystujące. Jeżeli dodamy do tego słabnący kurs złotego, spodziewany wzrost inflacji, ogromne straty wynikające z przestojów w produkcji, to mamy gotowy przepis na podwyżki" - wyjaśnia Wojciech Drzewiecki.